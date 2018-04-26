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Son Dakika! İstifalar Geliyor (Samsun ve Konya Belediye Başkanı, SGK Başkanı, TPE Başkan Yardımcısı...)

Son Dakika ! Samsun, Konya Belediye Başkanı, SGK Başkanı, TPE Başkan Yardımcısı AK Parti Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

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Son Dakika! İstifalar Geliyor (Samsun ve Konya Belediye Başkanı, SGK Başkanı, TPE Başkan Yardımcısı...)

Son Dakika ! Samsun, Konya Belediye Başkanı, SGK Başkanı, TPE Başkan Yardımcısı AK Parti Milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:14
Son Dakika! İstifalar Geliyor (Samsun ve Konya Belediye Başkanı, SGK Başkanı, TPE Başkan Yardımcısı...)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Selim Bağlı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adayı olabilmek için SGK Genel Başkanlığı görevinden istifa etti. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Selim Bağlı'nın AK Parti milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiği bildiriliyor. 2.5 senedir SGK'nın başında bulunan Dr. Selim Bağlı'nın AK Parti'nin Şanlıurfa aday adayı olarak başvuru yapması bekleniyor.,

Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İbrahim Yaşar, AK Parti Ordu Milletekili adaylığı için görevinden istifa etti. Konhaber'de yer alan habere göre 14 seneden bu yana Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Tahir Akyürek AK Parti Konya Milletvekilliği için istifa etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için bugün görevinden istifa etti. Yerine Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin'in getirileceği öğrenildi.

KAYNAK: MEMURLAR.NET

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.04.2018 11:29
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