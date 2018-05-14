Son Dakika.. İşte Meral Akşener Seçim Vaatleri

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener son dakika açıklamaları yapıyor.

Seçim kampanyasını kamuoyuna açıklayan Meral Akşener'in açıklamaları şu şekilde;

"Engelleri aşmak istiyorsan önce insanı seveceksin. Önce insanı seveceksin ki engel aşma azmi nedir göreceksin. Önce insanı seversen önündeki tüm dağlar düzlük olur.

Yürür gidersin. İnsanı seversen, adaleti eşit dağıtmak bir lütuf olmaz. Önce insanı seversen, insana dair farklılıkları kabul etmek devletin lütfuna bırakılmaz. Devlet, insanı bir tehdit unsuru gibi göremez. Kendine göre iyi olanı tutup, kötü olanı uzaklaştıramaz. İnsanı seversen, onu sizden bizden diye ayıramazsın. Kimden olursa olsun, onun acı çektiğini bilirken evinde huzurla uyuyamazsın. İnsanı seversen, benim çocuğum diyemezsin. Tüm çocuklar bizim çocuğumuzdur. Çocuk üşürken benim evim, benim sofram diyemezsin. Başını yastığa huzurla koyamazsın, koymamalısın.

İNSANLARLA DEVLET ARASINDA UÇURUM VAR

Bugün burada sizlere seslenirken, sizlerden öteye her bir rengiyle, her bir sesiyle, her bir fikriyle dünyanın en güzel milletine seslenmek istiyorum. Canımdan, canımızdan, aziz milletimiz cumhurbaşkanlığı adaylığına karar verirken düşündüğüm tek şey vardı. Son yıllarda insanla devlet arasında gittikçe derinleşen uçurumu ortadan kaldırmak. Kim bilir belki de bugünün çok partili siyasi hayatın, demokrasiye uygun ilk seçiminin yıl dönümüne rastlaması manidar bir tesadüftür.

BİR KEZ DAHA DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTINIZ

17 Mayıs 1950’de yapılan seçimlerle Türkiye demokrasi tarihinde bir büyük değişim yaşamıştır. Bugün millet yeniden büyük bir değişime ihtiyaç duymaktadır. Biz bu ihtiyacın farkındayız. Milletimize güvendik, milletim beni mahcup etmeyerek bütün engel, tehditlere rağmen sadece 6 saat içerisinde 100 bin imza vererek bir kez daha demokrasimize sahip çıktığını göstermiştir.

'YALNIZ DEĞİLSİN' DİYORUZ

Gittikçe de artan bir şekilde hırpalanan insanlarımıza ‘yalnız değilsin’ diyoruz. Çünkü ülkemizin siyasal iklimi soğuk, havası oldukça ağırdır. Milletimiz böyle karanlık bir havayı hak etmiyor. Biz de bu havanın değişmesinde, milletimizin yeni ve ferahlatıcı bir iklim talep etmekte son derece kararlı olduğunu görmekteyiz.

HALA BUNA İHTİYAÇ DUYUYORSA..

Bir siyasi partinin lideri 16’ıncı yılında ‘adalet ve özgürlük vaat eden manifesto yayınlamaya ihtiyaç duyuyorsa, milleti saf yerine koymaktan öte kendi tükenmişliğini itiraf ediyor. Sözün tükendiği yerdir. Artık bu yorgun ve yıpranmış defterin kapanması gerekir.

7500 ÇOCUK KIŞI ÜŞÜYEREK GEÇİRDİ

Türkiye’de 7 milyon 500 bin çocuk, geçtiğimiz kışı üşüyerek geçirdi. Bu bilgi önüme geldiği günden bugüne hiç aklıma çıkmıyor. Farkında mısınız? Türkiye umutsuz gençlerin ülkesi oldu. Oysa ülkemizin kuruluş süreci, hatta daha da geriye gidiyorum. Tüm tarihimiz umutların ülkesi olduğumuzu gösteren işaretlerle doludur. Umutsuzluk örtüsünü kaldırmak zorundayız.

SEÇİM VAATLERİ

Bugün sizlerle cumhurbaşkanı olduğumda, Türkiye’de nasıl bir devlet, vizyon olacağını paylaşacağım. Öncelikle bilinmesi lazımdır ki, devleti yönetmek ayrı şey, gündelik politikaların peşine takılmak ayrı şeydir. Ve maalesef Türkiye’nin en büyük şansızlığı da bu noktada olmuştur. Son yıllarda kendisine yapılmış tüm yanlışlara, haksızlıklara rağmen Türkiye nasıl bir ülkedir hatırlatmak isterim.

Türkiye bir verdiğinizde bin verim alacağınız kadar bereketli bir toprağa, kültüre, insan kaynağına sahip bir ülkedir. Türkiye üzerine oynanan tüm oyunları bozma, düşmanın gücü ne olursa olsun üstesinden gelme yeterliliğinin kanıtlarıyla dolu tarihe sahiptir. Türkiye tek bir ferdine tehdit hissettiği an küskünlüğünü unutup, o tehdidi yerle bir eden, uğruna ölünesi bir milletin ülkesidir. Türkiye, uluslararası camiada durum ne olursa olsun dikkatleri üzerinde tutmayı hak eden, üstün niteliklere sahip bir ülkedir. Türkiye, şartlar ne olursa olsun imkansızı başarmanın bizzat kendisidir. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten bunu öğrendik. Kısaca Türkiye, ayaklarından tutup geriye çekenler olmasa zirveye çıkacak bir ülkedir. Yeter ki ülkemiz siyaset insanları tarafından değil devlet insanları tarafından yönetilsin. Yeter ki ülkemiz, öngörüsüz politikalar, kısır çekişmeler arasına sıkışmasın, sıkıştırılmasın.

KADINLAR HAYATİ ÖNEMDEDİR

Her ailede olduğu gibi bu yolda da kadınlar hayati önemdedir. Gittiğim her yerde bana hediye edilen tülbent ve yazmaları öpüp başıma koyma nedenim budur. O tülbentler, o yazmalar Anadolu’nun en saf, en temiz sembollerinden biridir. Güneş bizsiz hiç doğmadı, biz güneşin her doğuşunda yine olacağız. Yine tüm dünya milletlerini kıskandıracak büyük zaferler yaşayacağız. Savaşmak gerektiğinde o savaşı kazanacak kadar güçlü olacağız. Ama her zaman tavrımızı yaşatmak üzerine kurmanın gereğine inanıyoruz. Bu tutum, benim ve ekibimin devlet yönetme anlayışının karakterini oluşturmaktadır.

MİLLETİMİZİN YÜZDE 82'Sİ..

Milletimizin yüzde 82’si geçmişe özlem duyuyor. Hazin olan bu rakama gençlerin de dahil olmasıdır. Bizim devlet anlayışımız, insanı yaşatan devlettir. Devlet, milletine bu çerçeveden bakmayı samimiyetle başarırsa iktidarla yoksulluğun sürdürülmesinden beslenemez. Yoksulluk, iktidarı sürdürme aracı olamaz, olmamalıdır. Bizim devlet tahayyüllümüz yeniden dünyaya örnek gösterilecek bir devlet anlayışıdır. Tarihin her döneminde böyle oldu. Her zaman doğu ve batıya örnek olduk.

ÖNCELİKLE HEDEFİMİZ...

Öncelikle hedefimiz devlet ile insan arsandaki uçurumu kaldırmaktır. Devlet her bir ferdinin, etnik, dini, mezhepsel, cinsiyet ve kültürel farklılıklarına bakmaksızın hizmet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Devleti hantal yapısından kurtararak, o hantallıktan beslenen yapıları bertaraf edeceğimiz çözümlerle görüyoruz. Devletin işleyiş maliyetini düşürecek çözümlerimiz var. Devlet devlet gibi çalışacağız, çiftlik ise devletin içinden çıkarılıp yeniden doğaya ait olduğu o güzel yere bırakılmalıdır.

BİLİMİN GELİŞMESİ İÇİN..

Ve elbette ülkemizde bilimin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden olan, üniversite camiasının kamburu olmaktan başka işleyişi kalmamış YÖK’ü tarihin sayfalarına göndermek bize nasip olacaktır. İktidarların suçunu binalara ödetmek gibi yamuk bir anlayışın ortaya çıkardığı sorunlara çözeceğiz. FETÖ’nün sızmasına göz yumularak perişan edilen, Kuleli ve Işıklar Askeri Lisesi’ni yeniden açacağız.

Onların yaptığı gibi terör örgütlerinin yuvasına çevirmeden, varlığımızın en büyük teminatı Türk ordusunun yuvası olmasını sağlamak bizim bu devlete borcumuzdur.

KÖPRÜLER, YOLLAR, HASTANELER YAPACAĞIZ AMA..

Elbette biz de köprüler, yollar, hastaneler yapacağız. Ancak bizim büyük farklarımız olacak. Köprülerin sahibi müteahhitler değil, millet olacak. Bizim yaptığımız köprülerden, geçen de geçmeyen de para ödemek zorunda kalmayacak.

Yaptığımız yolların ömrü üç beş yıl olmayacak, çok daha uzun ömürlü bir mühendislik anlayışıyla yapılacak.

Şehirlere hançer gibi saplanan insanımızı gökyüzünü göremez hale getiren, rezidans müteahhitliği değil, medeni nefes alan karakteri olan şehir planlarımız hazırdır.

İnsanımıza balık istifi muamelesi yapan dev hastaneler yapmayacağız, biz bilgiyi kullanacağız. 700 yatak üzeri hastanelerin sağlık üretmeyeceğini, sistemin işlemeyeceğini biliyoruz. Daha küçük ölçekli, daha anlaşılabilir yapacağız.

Sanayide çürüyen satılan fabrikalar yerine mutlaka yeni fabrikalar açılmasını teşvik etmek, tarım ve hayvancılıkta yeniden dünyanın en gözde ülkesi olmak için projeler hazırladık. Yatırımcıya iki şart koyacağız. Yatırım yaptığı çevreye zarar vermemek ve o çevrede yaşayan insanların rızasını almak. Bütün şartlarımız bu kadar olacak.

EİNSTEİN'İN DEDİĞİ GİBİ...

Einstein’ın dediği gibi, ‘her şey olabildiğince kolay olmalı ama basitçe geçiştirilmemelidir’ İşte biz bu nedenle yola çıktık. Daha kurulurken ilan etmiştik, iyi bir Türkiye istiyoruz. Ülkeyi yönetmeye talip olduğumuzu milletimizle paylaştık. Herkes çok net görüyor. Milletimizin yeni bir yönetime, kendisini tazelemeye ihtiyacı var.

O yeni yönetimin de milletin güvenini çok itina ile koruması gerekir. Çünkü millet ülkeyi yönetenleri taşıyacak araç değildir, ülkeyi yönetenler milleti taşımalıdır. Aynı krizlere tekrar tekrar yakalanan bir devlet yönetimi anlayışı olabilir mi? Devlet tiryakilerin ahdiyle devam edebilir mi? 16 yıldır ülkeyi yönetenlerin seçim vaatlerine bakınca, sanki bunca yıl ülkeyi yönetenleri onlar değil sanıyorsunuz?

Elbette yeni bir yönetime ihtiyaç var. Zaten değişim de bunun için lazım. Bizim gayretimiz hep Türkiye’nin 21’inci yüzyıl ile ölçüşen bir çizgiye taşınması içindir. Ne mi demek istiyorum? Madem ki e-devlet uygulaması var, devlet kendi ürettiği bilgiyi vatandaşından talep etmemelidir. Savrulan, sürüklenen Türkiye’yi yükselen bir Türkiye yapmak istiyoruz. 21’inci yüzyılın Türkiye’sinde, 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak gerektiğini biliyoruz. Bizim anlayışımızda devlet, herkese kapısı açık olandır.

Cumhurbaşkanı forsuyla konuşan dil, 81 milyona sıcaklığını, sevgisini hissettirmeli ki dünya o Türkiye’nin gücünü hissetsin. Açıkça ifade ediyorum, tüm bir devlet yapısı tek bir kişinin gönlünü hoş etmeye odaklandığı için, son yıllarda giderek büyüyen bir yönetim boşluğu var. Kamu düzeni zamanın gerisine düştü. İdareciler olayların peşinde koşuyor. Dış politika, rüzgarın önündeki yaprak gibi savruluyor. Çünkü yönetim boşluğu var.

Eğitimden adalete, ekonomiden güvenliğe çözülme var. Çünkü yönetim boşluğu var. Döviz ve faiz almış başını gidiyor. Çünkü yönetim boşluğu var. İşsizlik son 10 yılın en kötü durumunda. Çünkü yönetim boşluğu var. Çocuklarımız taciz ediliyor, genç kızlarımız öldürülüyor. Beli ve eli silahlı adamlar sokaklarımızda kol geziyor. Kadınlarımız şiddet görüyor. Çünkü yönetim boşluğu var. Ormanlarımız, denizlerimiz yok ediliyor. Evcil olsun olmasın, bu dünyayı birlikte paylaştığımız hayvanlar katlediliyor. Yönetim boşluğu var. Ve biz bu yönetim boşluğunu doldurmaya geliyoruz ve biz milletimize rahat bir nefes aldırmaya geliyoruz.

Öncelikle ekonomimizi yeni bir çizgiye taşıyacağız. Dünyanın da bizi örnek alacağı uygulamaları geliştirmeliyiz. Biliyoruz ki ayakları yere basan, güven veren sağlam bir ekonomi olmadan Türkiye’yi geleceğe taşıyamazsınız. Çok önemli isimlerle ekonomi planımızı yaptık. O plana göre 2017 itibariyle 17’inci sırada olan Türkiye ekonomisini, hem milli gelir düzeyinde hem de 2017 itibariyle 67’inci sırada olan kişi başı milli gelirde, dünyanın ilk 10 ekonomisinin arasına yükselteceğiz. İlk beş yıldaki hedefimiz 10 ülke arasına girebilecek, bu vizyon için enflasyonu yüzde 5’in altına düşürmek, gerekli yapısal reformlar ve altyapı reformlarının bütününü gerçekleştirmek olacaktır. Böylece ülkemizi, gençlerimizi, kadınlarımızı gelecekte dünyanın rekabet edeceği alanlara hazırlamış olacağız. Büyümeyi adil şekilde, her gelir grubunda hedefleyerek, dengeli bir büyüme ile ve düşük gelirlileri koruyarak yapacaklarımızı planladık.

Bütün enerjimizi üretime vereceğiz. Sanayiden tarıma üretime ve üretene pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Ekonomiyi, siyaset erbabının zenginlik dağıttığı bir ilişki ağı olmaktan çıkartmak gerekiyor. Böyle yapmadığımız sürece, kazandıklarını kaybeden ülke olmaya devam ederiz.

Dünya Bankası’nın iş yapabilme sıralamasında Türkiye 190 ülke arasında 60’ıncı sırada yer alıyor. İş kurmak hem zor, hem pahalı. İlk 10’u hedefliyorsan iş yapmanın önündeki engellerini kaldırmak gerekiyor. Biz ekonomiyi siyasetçi değil, güven yönetir diyoruz. Ekonomiye duyulan güvensizliğin maliyeti millete ağır yük olarak geri dönüyor. Cumhurbaşkanı olduğum gün ekonomi bu güveni hissedecektir. Dünyanın en karmaşık vergi ve teşvik sistemleri Türkiye’de.

Devlet öğrencinin harçlığından, yediği tosttan, kitabından vergi alır mı? Alıyor. Asgari ücretliden, benzinden vergi al, arabadan ÖTV al, bir de üzerinde yol ve tünel parası al. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok.

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