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Son Dakika: İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Pusulasındaki Sıralaması

Cumhurbaşkanı adaylarının seçim pusulasındaki sıralamaları belli oldu. Buna göre toplamda 6 Cumhurbaşkanı adayının sıralaması haberimizde.

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Son Dakika: İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Pusulasındaki Sıralaması

Cumhurbaşkanı adaylarının seçim pusulasındaki sıralamaları belli oldu. Buna göre toplamda 6 Cumhurbaşkanı adayının sıralaması haberimizde.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:08
Son Dakika: İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Pusulasındaki Sıralaması

Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, partilerin grup kararıyla; Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de 100 bin imza ile aday oldu.

Yapılan son dakika açıklamasında YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında Cumhurbaşkanı adaylarının isim sıralamasının şu şekilde olacağını duyurdu:

Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Doğu Perinçek.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.05.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
SeçimCumhurbaşkanıSon Dakika
Yorumlar
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Ben 2 saat önce

Nasıl oluyor bu içerden çıkan bir suçlu dışarda iş bulamazken içerde olan bir terörist cumhur başkanı adayı olabiliyor adalet mi bu anlamadım. Allah korusun kazayla kazansa içerde bulunan terorist mi yönetecek etmişim böyle adaleti

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Hello 41 dakika önce

Icerde terorist dedigin 6 Milyon oy almis seloo baskandirrr herhangi biri fegill

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Hicran 23 dakika önce

Hakikaten yaaa boyle adalet böyle iş böyle hukukmu olur... kazara kazansa hapisteki adammı yönetecek bizi... yemişim senin adaylığını değil cumhurbaşkanı seni ülkeye köpek bile yapmaz bu halk..cumhurbaşkanı erdoğandır gerisi heyecendır

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