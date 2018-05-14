Son Dakika: İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Pusulasındaki Sıralaması

Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, partilerin grup kararıyla; Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de 100 bin imza ile aday oldu.

Yapılan son dakika açıklamasında YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında Cumhurbaşkanı adaylarının isim sıralamasının şu şekilde olacağını duyurdu:

Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Doğu Perinçek.

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