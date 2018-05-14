Son Dakika: İşte Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Pusulasındaki Sıralaması

Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir son dakika açıklaması geldi.
24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş, partilerin grup kararıyla; Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek de 100 bin imza ile aday oldu.
Yapılan son dakika açıklamasında YSK, Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasında Cumhurbaşkanı adaylarının isim sıralamasının şu şekilde olacağını duyurdu:
Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Doğu Perinçek.
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Nasıl oluyor bu içerden çıkan bir suçlu dışarda iş bulamazken içerde olan bir terörist cumhur başkanı adayı olabiliyor adalet mi bu anlamadım. Allah korusun kazayla kazansa içerde bulunan terorist mi yönetecek etmişim böyle adaleti
Icerde terorist dedigin 6 Milyon oy almis seloo baskandirrr herhangi biri fegill
Hakikaten yaaa boyle adalet böyle iş böyle hukukmu olur... kazara kazansa hapisteki adammı yönetecek bizi... yemişim senin adaylığını değil cumhurbaşkanı seni ülkeye köpek bile yapmaz bu halk..cumhurbaşkanı erdoğandır gerisi heyecendır