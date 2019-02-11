Son Dakika: İstanbul'da Askeri helikopter düştü

İstanbul Çekmeköy Kirazlı Mahallesi'nde bir site içerisine askeri helikopter düştü. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi.

VALİ AÇIKLADI: 4 YARALI ASKERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Alınan ilk bilgilere göre; Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesine düşen askeri helikopterdeki 4 yaralı askerimiz Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir." mesajını paylaştı.

stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Olayın ardından yangın çıktı. Sancaktepe Belediye Başkanı, "Çekmeköy’deki helikopter kazasında 1 askerimiz şehit oldu." dedi

Vali Yerlikaya, düşen askeri helikopterde yaralanan 4 askerin Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini açıkladı. Vali yaptığı açıklamada, "Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesine düşen askeri helikopterdeki 4 yaralı askerimiz Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir." dedi

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