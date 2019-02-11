Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: İstanbul'da Askeri helikopter düştü

İstanbul Çekmeköy'de Kirazlı Mahallesi'nde site içine helikopter düştü. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevkedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 4 askerimizin yaralandığını açıkladı.

Son Dakika: İstanbul'da Askeri helikopter düştü

İstanbul Çekmeköy'de Kirazlı Mahallesi'nde site içine helikopter düştü. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevkedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilk belirlemelere göre 4 askerimizin yaralandığını açıkladı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 18:41
Son Dakika: İstanbul'da Askeri helikopter düştü

İstanbul Çekmeköy Kirazlı Mahallesi'nde bir site içerisine askeri helikopter düştü. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi.

VALİ AÇIKLADI: 4 YARALI ASKERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Alınan ilk bilgilere göre; Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesine düşen askeri helikopterdeki 4 yaralı askerimiz Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir." mesajını paylaştı.

stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Olayın ardından yangın çıktı. Sancaktepe Belediye Başkanı, "Çekmeköy’deki helikopter kazasında 1 askerimiz şehit oldu." dedi

Vali Yerlikaya, düşen askeri helikopterde yaralanan 4 askerin Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini açıkladı. Vali yaptığı açıklamada, "Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesine düşen askeri helikopterdeki 4 yaralı askerimiz Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir." dedi

Ayrıntılar geliyor...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.02.2019 21:07
Anahtar Kelimeler:
son dakika istanbul da askeri helikopter düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Oğuz 7 gün önce

Orada neler oluyor acaba büyük sıkıntı var galiba çekme köyde yada helikopterlerde

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Poh 7 gün önce

Ulan ne sahtekâr adamlarsiniz şehit var başlığı altında tıklanma almak için yalan haber yazıyorsunuz insanları salak yerine koyuyorsunuz şikayeti hak ettiniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kenan 7 gün önce

Rabbim ailelerine sabır versin tüm türk milletinin başı sağolsun şehitler ölmez vatan bölünmez

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Muğla Milas'ta Madende Göçük !
Muğla Milas'ta Madende Göçük !
Emniyet Genel Müdürü açıkladı: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı
Emniyet Genel Müdürü açıkladı: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı
Polis müdüründen Emniyet binasında intihar etti
Polis müdüründen Emniyet binasında intihar etti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim