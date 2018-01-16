Son Dakika.. İstanbul Esenyurt'ta Patlama: Yaralılar Var !

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi. alınan son bilgilere göre İstanbul'un Esenyurt İlçesinde bir apartman dairesinde patlama oldu.

Edinilen bilgilere göre Esenyurt'ta bir apartman dairesinde sobadan kaynaklı olduğu iddia edilen bir patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre evde bulunan 5 kişi patlama sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye yangına müdahale ederken sağlı kekipleri de yaralananlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara