Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü! .

Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor.
İSTANBUL'da Bostancı açıklarında bir helikopterin denize düştüğü bildirildi. Son dakika bilgisine göre helikopterdeki iki kişi kurtarıldı...
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor.
Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor.
İSTANBUL'da Bostancı açıklarında bir helikopterin denize düştüğü bildirildi. Son dakika bilgisine göre helikopterdeki iki kişi kurtarıldı...
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA