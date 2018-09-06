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Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü! .

Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor.

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Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü! .

Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:55
Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü! .

Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor.

İSTANBUL'da Bostancı açıklarında bir helikopterin denize düştüğü bildirildi. Son dakika bilgisine göre helikopterdeki iki kişi kurtarıldı...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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