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Son Dakika! Isparta'da Uçak Düştü ! Valilik'ten Açıklama Geldi! Şehitlerimiz Var

Isparta'nın yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan CASA tipi askeri uçağın düştüğü bildirildi.

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Son Dakika! Isparta'da Uçak Düştü ! Valilik'ten Açıklama Geldi! Şehitlerimiz Var

Isparta'nın yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan CASA tipi askeri uçağın düştüğü bildirildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:19
Son Dakika! Isparta'da Uçak Düştü ! Valilik'ten Açıklama Geldi! Şehitlerimiz Var

Son Dakika! Isparta'da Uçak Düştü ! Valilik'ten Açıklama Geldi! Şehitlerimiz Var

Isparta'nın yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim amacıyla kullanılan CASA tipi askeri uçağın düştüğü bildirildi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, uçakta yer alan 3 personelin de şehit olduğu bildiriliyor.

Isparta Valisi Günaydın, eğitim uçuşu yapan uçağn Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düştüğünü, kaza neticesinde 3 askerimizin şehit olduğunu bildirdi. Vali Günaydın , ilk ekibin bölgeye ulaştığını, enkazın bulunduğu yerin sapa bir yer olduğu için bölgeye karadan ulaşımın zor olduğunu, kaza sırasında bölgede yoğun bir sis olduğunu söyledi.

 Vali'den ilk açıklamalar: 

- İlk ekip bölgeye ulaşmış durumda.

- Sapa bir yer olduğu için bölgeye karadan ulaşım zor.

- Bölgede yoğun bir sis vardı.

detaylar geliyor

GÜNCELLEME: 15.25 TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Isparta'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. TSK'dan yapılan açıklamada CASA tipi 3 personel taşıyan uçakla saat 12.50 civarında radar irtibatının kesildiği, saat 14.30 sularında Eğirdir Göl kuzeyinde uçak enkazı ve askeri personelin naaşlarına ulaşıldığını bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 17.01.2018 15:28
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