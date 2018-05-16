Son Dakika: İnce'den KİT'lerdeki Taşerona Kadro, Bedelli Askerlik , Mahkum Affı Açıklamaları

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fox TV'de yayımlanan liderler fox'ta programına katıldı.

Burada kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan İnce, " Taşeron tamamiyle kalkacak, hem özelde hem devlette, taşerona izin vermeyeceğim. Kesinlikle son vereceğim. Af meselesiyle ilgili, Af değil adalet lazım, adaleti getirmezseniz yeni aflar gündeme gelir. Önce adalet. Adalet olmadan affın getirilmesinin bir manası yok, iki sene sonra af getirilir. Bedelli askerlik benim gündemimde yok. Kızabilirler bana, profesyonel ordu neden olmasın, Ama Türkiye'de devlet okullarında okumuş 8 ay gitmiş er olarak askerlik yapmış birisi olarak, kendi çocuğu askerlik yapmış bir çocuğun babası olarak, Türkiye'de bu terörle mücadele sorununu çözmeden ben böyle bir şeyi gündeme getirmem.

Üniversiteler kesinlikle bölünmemeli. Yakın zamanda Cerrahpaşa'ya yakında bir ziyarette bulunacağım. Eğitimle ilgili açıklamalarımı daha sonra detaylı olarak yapacağım.

Biz Mecburiyetten dolayı zamanında dershane hocası olduk. Bizi müdür yapmadılar sürdüler, güvenlik soruşturmalarında problemler yaşadık. Dershanecilik yaptık. Siyaset yapmamıza da olanak sağladı dershanecilik zamanında. Artık kapatıldı zaten çoğu. Eğitimin niteliğini yükseltecek her şeye evet deriz. Sorunumuz, kana kana su içmesi çocuğun musluktan. Benim çocukluğumdan daha kötü durumdalar çocuklar. Ben çocukluğumda ilkokula giderken, musluğa dayanıyordum, şimdi çocuklar 3 liraya su içiyorlar. Çevremdeki tüm danışmanlar söyleme bunu dedi. Söz veriyorum 81 milyona benim Cumhurbaşkanlığımda çocuklarımız okullarda temiz tuvalete girecekler. Eğitim , dış politika, AK Parti hükümetlerinin, Erdoğan hükümetlerinin en kötü iki alanı. İkisini de rezil ettiler. Eğitim bir çıkmazdadır şu anda." dedi.

Yorumlarınızı sayfanın altındaki yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA