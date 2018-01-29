Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: İlyas Salman'dan Flaş Açıklamalar

Oyuncu İlyas Salman, katıldığı bir radyo programında flaş açıklamalarda bulundu. Salman, yeni nesil oyuncularına eleştiride bulunurken Cem Yılmaz ile arasında geçen olayı anlattı ve Şener Şen ile dargın oldukları ile ilgili haberlere değindi.

banner396

Son Dakika: İlyas Salman'dan Flaş Açıklamalar

Oyuncu İlyas Salman, katıldığı bir radyo programında flaş açıklamalarda bulundu. Salman, yeni nesil oyuncularına eleştiride bulunurken Cem Yılmaz ile arasında geçen olayı anlattı ve Şener Şen ile dargın oldukları ile ilgili haberlere değindi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:12
Son Dakika: İlyas Salman'dan Flaş Açıklamalar
banner400

Bir radyo programına katılan ünlü oyuncu İlyas Salman flaş açıklamalarda bulundu.

Geçmişte Cem Yılmaz ile arasında yaşadığı bir konuya değinen İlyas Salman şu ifadeleri kullandı: “Bir gün arkadaşın bir tanesi “Cem Yılmaz ile ilgili ne düşünüyorsunuz” dedi. Saray soytarısı dedim. Cem de üzülmüş. “Başkası söylese üzülmezdim ama İlyas abi söyleyince üzüldüm” demiş. Ben de açıklamasını yaptım. Cem Yılmaz'ın kabiliyeti her insanda yok ama yeteneğini ne için kullanıyorsun, o çok önemli. Yani bir yaraya parmak basıyor musun, hayır. Onun için söyledim. Mesela Recep İvedik. Hayatta beş saniye tahammül edemedim seyretmeye. Çünkü gayri ahlaki şeyler yapılıyor. Şahan Gökbakar aktör olamaz”.

Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit, Engin Altan Düzyatan Vasat İsimler

Yeni nesil oyuncuları eleştiren Salman, şu ifadelerle konuşmasını sürdürdü: “Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan bu sanatçıları takip etmeye çalışıyorum ama vasat aktörler bunlar. Sınırı geçer geçmez ya da sınırda boğulurlar. Hayat ile akraba değil oynadıkları tiplemeler. Çünkü sanat dediğimiz şey; doğal ve toplumsal olayların belirli bir mantık ve estetik süzgecinden geçirilerek yeniden oluşturulmasıdır. Yani sanatla hayat hısım olmalı. Sanat, hayatın kendisi değildir ama gibisidir. En azından gibisine benzetmek lazım. Biçimsel demokrasi zibidilikleri yaparak, biçimsel komiklikler yaparak sinemayı geliştiremezsiniz, aktör de olamazsınız, faktör olursunuz”

Şener Şen ile Dargın mı?

Siyasi görüş nedeniyle Şener Şen ile dargın olduğu söylentilerine yönelik de açıklama yapan Salman, “Rahmetli Adile abla, Ayşen Gruda, Münir Özkul ve Şener Şen ile oynamaktan çok zevk alırdım. Şener Şen ile dargın olduğum yalan. O benim ustam ve dostumdur. Kesinlikle öyle bir şey olamaz, daha dün telefonda konuştum, beni sinemaya kazandıran Şener Abi'dir. Ben Üsküdar Şehir Tiyatrosunda oyunculuğa başladığım zaman Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü aldım. Ödül aldığım zamanda Şener Abi gitmiş, Arzu filmin sahibi Ertem Eğilmez'e demiş ki; “Bize konservatuvardan yetenekli bir aktör geldi. Onu sinemaya kazandırabilir miyiz?” demiş. Beni öyle çağırdılar. Şimdi beni Türk sinemasına kazandıran bir insanla nasıl düşman olayım? Bir abi gibi hep saygı duydum, bir baba gibi sevdim. Benden 5-6 yaş büyüktür. Telefonda konuştuğumuzda böyle şeylerle dalga geçiyoruz, gülüyoruz” diye konuştu.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.01.2018 16:18
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaIlyas SalmanIlyas Salman Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Hatay ve Kilis'e Terör Saldırısı (Otogaz İstasyonunu Hedef Aldılar)
Son Dakika! Hatay ve Kilis'e Terör Saldırısı (Otogaz İstasyonunu Hedef Aldılar)
POMEM 13 Bin Polis Alımı Sözlü Mülakatları Başladı (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)
POMEM 13 Bin Polis Alımı Sözlü Mülakatları Başladı (Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?)
İçişleri Bakanlığı Açıkladı: 623 Kişi FETÖ'den Gözaltına Alındı
İçişleri Bakanlığı Açıkladı: 623 Kişi FETÖ'den Gözaltına Alındı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim