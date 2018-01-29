Son Dakika: İlyas Salman'dan Flaş Açıklamalar

Bir radyo programına katılan ünlü oyuncu İlyas Salman flaş açıklamalarda bulundu.

Geçmişte Cem Yılmaz ile arasında yaşadığı bir konuya değinen İlyas Salman şu ifadeleri kullandı: “Bir gün arkadaşın bir tanesi “Cem Yılmaz ile ilgili ne düşünüyorsunuz” dedi. Saray soytarısı dedim. Cem de üzülmüş. “Başkası söylese üzülmezdim ama İlyas abi söyleyince üzüldüm” demiş. Ben de açıklamasını yaptım. Cem Yılmaz'ın kabiliyeti her insanda yok ama yeteneğini ne için kullanıyorsun, o çok önemli. Yani bir yaraya parmak basıyor musun, hayır. Onun için söyledim. Mesela Recep İvedik. Hayatta beş saniye tahammül edemedim seyretmeye. Çünkü gayri ahlaki şeyler yapılıyor. Şahan Gökbakar aktör olamaz”.

Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit, Engin Altan Düzyatan Vasat İsimler

Yeni nesil oyuncuları eleştiren Salman, şu ifadelerle konuşmasını sürdürdü: “Çağatay Ulusoy, Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan bu sanatçıları takip etmeye çalışıyorum ama vasat aktörler bunlar. Sınırı geçer geçmez ya da sınırda boğulurlar. Hayat ile akraba değil oynadıkları tiplemeler. Çünkü sanat dediğimiz şey; doğal ve toplumsal olayların belirli bir mantık ve estetik süzgecinden geçirilerek yeniden oluşturulmasıdır. Yani sanatla hayat hısım olmalı. Sanat, hayatın kendisi değildir ama gibisidir. En azından gibisine benzetmek lazım. Biçimsel demokrasi zibidilikleri yaparak, biçimsel komiklikler yaparak sinemayı geliştiremezsiniz, aktör de olamazsınız, faktör olursunuz”

Şener Şen ile Dargın mı?

Siyasi görüş nedeniyle Şener Şen ile dargın olduğu söylentilerine yönelik de açıklama yapan Salman, “Rahmetli Adile abla, Ayşen Gruda, Münir Özkul ve Şener Şen ile oynamaktan çok zevk alırdım. Şener Şen ile dargın olduğum yalan. O benim ustam ve dostumdur. Kesinlikle öyle bir şey olamaz, daha dün telefonda konuştum, beni sinemaya kazandıran Şener Abi'dir. Ben Üsküdar Şehir Tiyatrosunda oyunculuğa başladığım zaman Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü aldım. Ödül aldığım zamanda Şener Abi gitmiş, Arzu filmin sahibi Ertem Eğilmez'e demiş ki; “Bize konservatuvardan yetenekli bir aktör geldi. Onu sinemaya kazandırabilir miyiz?” demiş. Beni öyle çağırdılar. Şimdi beni Türk sinemasına kazandıran bir insanla nasıl düşman olayım? Bir abi gibi hep saygı duydum, bir baba gibi sevdim. Benden 5-6 yaş büyüktür. Telefonda konuştuğumuzda böyle şeylerle dalga geçiyoruz, gülüyoruz” diye konuştu.

Kpsscafe.com.tr | Ankara