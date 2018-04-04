Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Iğdır'da Hain Saldırı

Son Dakika! Iğdır'da bölücü hainlerin saldırısı neticesinde yaralanan 2 kahraman askerimizden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

banner396

Son Dakika! Iğdır'da Hain Saldırı

Son Dakika! Iğdır'da bölücü hainlerin saldırısı neticesinde yaralanan 2 kahraman askerimizden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 14:18
Son Dakika! Iğdır'da Hain Saldırı

Türkiye İran Sınırında bulunan Gökay Hudut Taburuna sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK'lılarca taciz ateşi açıldı. Bölücü hainlerin ateşinde 2 kahraman askerimizin yaralandığı öğrenildi.

Yaralı askerler, götürüldüğü Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bir kahraman askerimizin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Öte yandan bölücü kahpeler taciz ateşine karşılık alınca kaçtı. Hainlerin yakalanarak imha edilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Son dakika gelimeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.04.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
ığdırığdır Hain Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cebrail 7 saat önce

Yurdumuz 3 tarafı denizlerle 4 bir yani hainlerle çevrili ama Allah bizimle beraber inşAllah muzaffer olacağız.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
koray 7 saat önce

“Bismillâhi erkîke min külli şey’in yü’zîke min şerri külli nefsin ev aynü hâsidin. Allahümme yeşfîke bismillâhi erkîke.” ALLAHIM SEN ESİRGE ASKERİMİZİ POLİSİMİZİ .

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ormanda Suçüstü Yakalandı: Kız Çocuğunu Kaçırıp..
Ormanda Suçüstü Yakalandı: Kız Çocuğunu Kaçırıp..
28 Ünlü İsim Kılıçdaroğlu'nun Eleştirisine Yanıt Verdi
28 Ünlü İsim Kılıçdaroğlu'nun Eleştirisine Yanıt Verdi
Başbakan'dan EKPSS Kura Töreninde Yeni Memur Alımı Müjdesi Geldi
Başbakan'dan EKPSS Kura Töreninde Yeni Memur Alımı Müjdesi Geldi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim