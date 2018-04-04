Son Dakika! Iğdır'da Hain Saldırı

Türkiye İran Sınırında bulunan Gökay Hudut Taburuna sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK'lılarca taciz ateşi açıldı. Bölücü hainlerin ateşinde 2 kahraman askerimizin yaralandığı öğrenildi.

Yaralı askerler, götürüldüğü Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bir kahraman askerimizin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Öte yandan bölücü kahpeler taciz ateşine karşılık alınca kaçtı. Hainlerin yakalanarak imha edilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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