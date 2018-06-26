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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alımı Duyuruları Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı'nın 100 Kaymakam alımı, KGM'nin 31 Eski Hükümlü, 32 Engelli İşçi Alımı yapacağına dair duyurular Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlandı.

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SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alımı Duyuruları Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı'nın 100 Kaymakam alımı, KGM'nin 31 Eski Hükümlü, 32 Engelli İşçi Alımı yapacağına dair duyurular Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlandı.

26 Haziran 2018 Salı 23:44
SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü Personel Alımı Duyuruları Yayımlandı

İçişleri Bakanlığı'nın 100 Kaymakam alımı, KGM'nin 31 Eski Hükümlü, 32 Engelli İşçi Alımı yapacağına dair duyurular Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı 100 Kaymakam Adayı Alımı için DPB ve Bakanlık sitesinden yapılan duyuruda, ilgili alım için gerçekleştirilecek sınava başvuruların ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden 5 ile 12 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacağı, sınavın 2 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşeceği belirtilirken, başvuruda bulunacak adayların 35 yaşını aşmamış olması, üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olması, askerlikle ilgili şartları yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

KGM ve İçişleri Bakanlığı'nın personel alım ilanlarına aşağıdaki bağlantılardan erişim sağlayabilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.06.2018 23:50
Anahtar Kelimeler:
KGMIçişleri Bakanlığı Personel Alımıİçişleri Bakanlığı
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