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Son Dakika! Hükümetten Subay , Astsubay Alımı ve Kısa Dönem Askerlik Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için bakanlığın çalışma yaptığına ilişkin iddialara yanıt verdi.

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Son Dakika! Hükümetten Subay , Astsubay Alımı ve Kısa Dönem Askerlik Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için bakanlığın çalışma yaptığına ilişkin iddialara yanıt verdi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:37
Son Dakika! Hükümetten Subay , Astsubay Alımı ve Kısa Dönem Askerlik Açıklaması

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı'ndan Kısa Dönem Askerlik Açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için bakanlığın çalışma yaptığına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Bakan Nurettin Canikli, hükümetin bu yönde bir çalışması olmadığını, söz konusu haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.  Bakan Canikli, ayrıca personel alımlarıyla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Canikli, "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi.

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Emirhan 4 saat önce

Peki askerlik şartı veya üniversite şartı varmı açıklama yaparsanız sevinirim

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deniz 4 saat önce

Lise mezunu bayan da olsun lütfen bende vatan aşığım bende bir seyler yapmak istiyorum vatan için cinsiyet ayrımı yapilmamalidir

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Sedat 4 saat önce

Subay ve astsubaylikta yaş şartlari olgunlaştirilmali bundan birkaç sene evvel subaylik için gerekli yaş şarti 35 idi koruculara bile subay astsubay ve uzman çavuş olabilme hakkı verildi khk lar ile her duruma hal, çare bulundu neden bu konuya değinilmiyor yillardir f tipi örgüt tarafindan itilip kakildik ilgili merciler artik sesimizi duyun jiletli, façali, kolunda derin yariklar olanlar bile askeriyenin, emniyetin kapisina kendilerini attilar neden biz lisans mezunlarina halen kısitlama uygulanir yaş şartlari emekliliğin 65 olduğu ülkemizde neden 35 lere çikarilmaz

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Haçim 3 saat önce

Poh alimi olsun lutfen rica ederiz

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Ozkan 3 saat önce

Yaş şartı kaç

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