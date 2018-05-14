Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: Hükümetten 'Mahkumlara Af' Çağrısına Yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsüm Bozdağ , MHP Genel Başkanı'nın mahkumlara af talebi konusunda kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

banner396

Son Dakika: Hükümetten 'Mahkumlara Af' Çağrısına Yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsüm Bozdağ , MHP Genel Başkanı'nın mahkumlara af talebi konusunda kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 21:32
Son Dakika: Hükümetten 'Mahkumlara Af' Çağrısına Yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsüm Bozdağ , MHP Genel Başkanı'nın mahkumlara af talebi konusunda kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. Bozdağ "Tabi MHP ayrı bir parti, AK Parti ayrı bir parti, her parti kendi görüşünü oluşturmakta dile getirmekte serbest. Biz bugün Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız söylenmesi gerekeni söyledi. Ben de tekrar ediyorum, hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir" dedi.

MHP GENEL BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli "Sayın Başbakan 'Teröristlere kesinlikle af yok.' diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kast ettiğimiz zaten budur. Biz, kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum." demişti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.05.2018 21:35
Anahtar Kelimeler:
Mahkumlara AfAf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Selda 1 saat önce

Oy toplamak için daha neler yapacaklar kim bilir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
emre 56 dakika önce

Verin affi oy versem adam değilim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ali 46 dakika önce

yeter artık af çıksın sesimizin duyun çocuklar babalarını çok özlüyolar af yosa oyda yok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray : Emeklilere Bayram İkramiyesi Vaadi Doğru Çıkmadı
İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray : Emeklilere Bayram İkramiyesi Vaadi Doğru Çıkmadı
Erdoğan : Bugünün Kudüs'ü Kaybettiğimiz Gün Olmasına İzin Vermeyeceğiz
Erdoğan : Bugünün Kudüs'ü Kaybettiğimiz Gün Olmasına İzin Vermeyeceğiz
Son Dakika! 3 Gün Ulusal Yas İlan Edildi
Son Dakika! 3 Gün Ulusal Yas İlan Edildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim