Son Dakika: Hükümetten 'Mahkumlara Af' Çağrısına Yanıt

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsüm Bozdağ , MHP Genel Başkanı'nın mahkumlara af talebi konusunda kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. Bozdağ "Tabi MHP ayrı bir parti, AK Parti ayrı bir parti, her parti kendi görüşünü oluşturmakta dile getirmekte serbest. Biz bugün Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız söylenmesi gerekeni söyledi. Ben de tekrar ediyorum, hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir" dedi.

MHP GENEL BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli "Sayın Başbakan 'Teröristlere kesinlikle af yok.' diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kast ettiğimiz zaten budur. Biz, kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum." demişti.

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