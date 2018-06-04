Son Dakika: Hükümetten Bayram Tatili, Emekli Maaşları ve İkramiye Açıklaması!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ : Bugün Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulumuz gündemdeki iç ve dış konuları değerlendirmiştir. Öncelikle seçim süreci ele alınmıştır. Seçim sürecinde tüm Cumhurbaşkanı adayları, milletvekili adaylarının gülen ortam içerisinde seçim çalışmalarını özgürce yürütebilmeleri, yurdumuzun dört bir yanında sürdürülebilmesi için alınan tedbirler gözden geçirildi. Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmış değildir.

BAYRAM TATİLİ İÇİN İDARİ TATİL SÖZ KONUSU DEĞİL

Huzur , güven içinde seçim süreci devam etmektedir. Türkiye seçimlerin tecrübesini çok yaşamış, her seçime büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gitmiş bir ülkedir. Siyasi partilerimiz de adaylarımız da bu demokratik olgunluğa sahipler. Hükümet olarak yurdumuzun her yerinde seçim güvenliğinin alındığının bilinmesini isteriz. Önümüz Ramazan Bayramı, ramazan bayramı sebebiyle idari tatil verme durumu söz konusu değil. Ramazan Bayramı Cuma gününe denk geliyor, hafta sonuna denk geliyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ 7-8 HAZİRAN'DA HESAPLARDA OLACAK

Emeklilerimizle ilgili bazı konularımız vardı, özellikle bayram ikramiyelerine ilişkin yasal değişiklik yapıldı. Bağkur ve emekli sandığı vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran'da , SSK emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 8 Haziran'da alabilecekler.

EMEKLİ MAAŞLARI

Emekli sandığına bağlı emeklilerimiz için ödemeler başladı, SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın emekli maaşlarının ödenmesi 11-12-13 Haziran'da tamamlanması hususu kararı alındı. Şu anda ödemeler öne çekildi. Benim şimdilik paylaşacağım konular bunlardan ibaret.