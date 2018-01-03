Son Dakika! Hükümetten Asgari Ücret Açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. 2018 asgari ücretinin beklentilerin üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Sarıeroğlu, işverenlerin taleplerinin yüzde 7 oranında olduğunu bu rakamın yüzde 14.2 zamla belirlendiğini söyledi.

Halkın nabzının da tutulduğunu söyleyen Sarıeroğlu, asgari ücretin beklentilerin üzerinde belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, "İşverenlerin talebi ve beklentisi yüzde 7 oranıydı. Biz yüzde 14,2 oranında yaptık. Tabii ki isteğimiz daha yüksek ücret seviyelerine ulaşılması. Biz mevcut enfasyon oranımızın da üzerinde asgari ücret seviyesi belirledik. Beklentinin ne olduğuyla ilgili saha çalışması yaptırdık. Beklentinin çok üzerinde bir rakam belirledik. Gönlümüzden geçen tabii ki daha yüksek olması." dedi.

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