Son Dakika ! Havana'da Uçak Düştü ! 100'den Fazla Ölü Var

Son Dakika ! Küba'nın Başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. 100'den fazla yolcunun olduğu belirtilen uçaktan sağ kurtulan kimsenin bulunmadığı bildiriliyor. Detaylar gelecek...
18 Mayıs 2018 Cuma 20:11
Son Dakika ! Küba'nın Başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. 100'den fazla yolcunun olduğu belirtilen uçaktan sağ kurtulan kimsenin bulunmadığı bildiriliyor. Detaylar gelecek...
Son Dakika ! Küba'nın Başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. 100'den fazla yolcunun olduğu belirtilen uçaktan sağ kurtulan kimsenin bulunmadığı bildiriliyor. Detaylar gelecek...