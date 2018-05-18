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Son Dakika ! Havana'da Uçak Düştü ! 100'den Fazla Ölü Var

Son Dakika ! Küba'nın Başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. 100'den fazla yolcunun olduğu belirtilen uçaktan sağ kurtulan kimsenin bulunmadığı bildiriliyor. Detaylar gelecek...

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Son Dakika ! Havana'da Uçak Düştü ! 100'den Fazla Ölü Var

Son Dakika ! Küba'nın Başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. 100'den fazla yolcunun olduğu belirtilen uçaktan sağ kurtulan kimsenin bulunmadığı bildiriliyor. Detaylar gelecek...

18 Mayıs 2018 Cuma 20:11
Son Dakika ! Havana'da Uçak Düştü ! 100'den Fazla Ölü Var

Son Dakika ! Küba'nın Başkenti Havana'da yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. 100'den fazla yolcunun olduğu belirtilen uçaktan sağ kurtulan kimsenin bulunmadığı bildiriliyor. Detaylar gelecek...

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika Havana
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