Son Dakika! Hatay ve Kilis'e Terör Saldırısı (Otogaz İstasyonunu Hedef Aldılar)

Kilis ve Hatay'a Suriye'nin bölücü terör örgütünün işgali altındaki Afrin bölgesinden roket saldırısı düzenlendiği bildirildi. Kilis'te bir zeytin bahçesine, Gültepe'de ise boş bir araziye düşen saldırılar neticesinde yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı bildirildi.

Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Elde edilen bilgilere göre PKK işgalindeki Afrin'den atıldığı tahmin edilen roket, Kilis'in Öncüpınar Mahallesi ile Şeyh Muhammed tepesi arasındaki zeytin bahçesine isabet etti.

İlk bilgilere göre saldırıda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse yok. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, bomba uzmanlarının roket parçalarıyla ilgili inceleme yaptığı öğrenildi. Yine aynı saatler içerisinde bölücüler Hatay'ın reyhanlı ilçesindeki LPG istasyonunu hedef aldı. Roket istasyon yakınındaki boş bir arsaya düştü. Ölen ya da yaralanan olmadığı ölğrenildi.Polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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