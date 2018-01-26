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Son Dakika: Hatay Kırıkhan'a 2 Roket Düştü

Son dakika haberi: Kırıkhan'a PKK/PYD terör örgütü tarafından 2 adet roket atıldı. Evlerin yakınına düşen roketlerin parçaları evlere zarar verdi.

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Son Dakika: Hatay Kırıkhan'a 2 Roket Düştü

Son dakika haberi: Kırıkhan'a PKK/PYD terör örgütü tarafından 2 adet roket atıldı. Evlerin yakınına düşen roketlerin parçaları evlere zarar verdi.

26 Ocak 2018 Cuma 22:10
Son Dakika: Hatay Kırıkhan'a 2 Roket Düştü

Son dakika haberi Hatay'ın Kırıkhan İlçesinden geldi. Edinilen son bilgilere göre Kırıkhan'a Suriye tarafından 2 roket atıldı.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yalankoz Mahallesi yakınlarına, terör örgütü PKK/PYD tarafından iki adet roket atıldı. Tarlaya düştüğü öğrenilen roketlerden birinin parçaları bazı evlere isabet ederek bu evlere küçük çağlı zararlar verdi. Yaşanan olay üzerine bölgede bulunan vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, vatandaşlara da anonsla olası saldırılara karşı evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Yabancı Teröristler

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medyada terör örgütü elebaşı Öcalan'ın adını anarak, Afrin'de Mehmetçikle savaşacaklarına dair videolar yayınlayan yabancı teröristlerle ilgili şunları söyledi:  "Terör örgütü bunları özellikle ön plana çıkartıyor. Aklınca Batı ülkelerine mesaj veriyor. Temel gayreti Batı dünyasının sempatisini kazanmak.

Propaganda

Batı dünyasının zihnine sızmaya çalışıyor. Kendi terörünü Batı menşeili kimlikler üzerinden meşru hale getirmeye çalışıyor, kendisini sempatik göstermeye çalışıyor. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bir terör örgütü olduğunu herkes biliyor. Şark kurnazı terör örgütünün propaganda çalışması."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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