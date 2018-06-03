Son Dakika! Haluk Levent Gözaltına Alındı

Son Dakika ! Ünlü Şarkıcı Haluk Levent 'Resmi Belgede Sahtecilik' Suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle başkent Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Resmi Evrakta Sahtecilik' suçlamasıyla aranan ünlü şarkıcı Haluk Levent, Çanka'ya da bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi. Otelde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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