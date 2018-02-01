Son Dakika: Hakkari'den Bir Acı Haber Daha: Şehitler ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi Hakkari'den geldi. Alınan son bilgilere göre teröristler hain bir saldırı gerçekleştirdi.

Hakkkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkisindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından bölücü terör örgütü PKK 'lı teröristler tarafından havanlı hain saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı.

Gündüz de Acı Haber Gelmişti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara