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Son Dakika: Hakkari'den Bir Acı Haber Daha: Şehitler ve Yaralılar Var !

Hakkari'den son dakika haberi geldi. Gündüz gelen acı haberin ardından yeni acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre teröristler üs bölgesine havanla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu şehitler ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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Son Dakika: Hakkari'den Bir Acı Haber Daha: Şehitler ve Yaralılar Var !

Hakkari'den son dakika haberi geldi. Gündüz gelen acı haberin ardından yeni acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre teröristler üs bölgesine havanla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu şehitler ve yaralıların olduğu öğrenildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:34
Son Dakika: Hakkari'den Bir Acı Haber Daha: Şehitler ve Yaralılar Var !
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Son dakika haberi Hakkari'den geldi. Alınan son bilgilere göre teröristler hain bir saldırı gerçekleştirdi.

Hakkkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkisindeki üst bölgesine  Kuzey Irak tarafından bölücü terör örgütü PKK 'lı teröristler tarafından havanlı hain saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı.

Gündüz de Acı Haber Gelmişti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 01.02.2018 16:45
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Zeynep 2 saat önce

Allah ım sen onları koru. Vatanı milleti için savaşanların tırnağına taş değdirme..

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