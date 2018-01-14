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Son Dakika.. Hakkari'de Hain Saldırı: Kahreden Şehit Haberi Geldi

Hakkari'den acı haber geldi. Alınan son bilgilere göre üs bölgesine teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu yaralanan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Son Dakika.. Hakkari'de Hain Saldırı: Kahreden Şehit Haberi Geldi

Hakkari'den acı haber geldi. Alınan son bilgilere göre üs bölgesine teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu yaralanan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

14 Ocak 2018 Pazar 13:15
Son Dakika.. Hakkari'de Hain Saldırı: Kahreden Şehit Haberi Geldi

Son dakika haberi Hakkari'den geldi. Alınan bilgilere göre Hakkari'de bölücü terör örgütü üyelerinin üs bölgesine saldırı düzenlediği öğrenilmişti. Edinilen son bilgilere göre saldırıda bir askerimizin şehit olduğu bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Kulika Dağı'ndan füze ile saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füzeyle gerçekleştirildiği belirtilen saldırı sonucu şarapnel parçasının isabet ettiği piyade sözleşmeli er ensesinden yaralandı. 

Yaralı asker, bölgeye çağrılan helikopterle kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaneye getirilen asker, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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