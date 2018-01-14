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Son Dakika: Hakkari'de Askerlerimize Hain Saldırı

Son dakika haberi: Hakkari'de üs bölgesine bölücü terör örgütü üyeleri tarafından saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucu 1 askerimiz yaralandı.

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Son Dakika: Hakkari'de Askerlerimize Hain Saldırı

Son dakika haberi: Hakkari'de üs bölgesine bölücü terör örgütü üyeleri tarafından saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırı sonucu 1 askerimiz yaralandı.

14 Ocak 2018 Pazar 11:34
Son Dakika: Hakkari'de Askerlerimize Hain Saldırı

Son dakika haberi Hakkari'den geldi. Alınan son bilgilere göre bölücü örgüt üyeleri askerlerimize hain saldırı gerçekleştirdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan askeri üs bölgesine, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1 asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandığı öğrenildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Güven Dağı'nda bulanan üs bölgesine Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından cinsi henüz belirlenemeyen füze saldırısı yapıldı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre bugün sabah saatlerinde gerçekleşen hain saldırıda, bir asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Yaşanan olay sonrası bölgeye takviye ekipler sevk edildi ve teröristlerin etkisiz haline getirilmesi için operasyonlar başlatıldı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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