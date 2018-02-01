Son Dakika: Hakkari Çukurca'da Hain Saldırı: Şehit ve Yaralılarımız Var

Son dakika haberi Hakkari'den geldi. Alınan son bilgilere göre teröristler tarafından hain bir saldırı düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesinde bulunan Güven Dağı'nda teröristler askerlerimize gdümlü füze ile saldırı gerçekleştirdi. Düzenlenen hain saldırı sonucu 1 askerimiz şehit olurken 5 askerimiz de yaralandı.

Hain saldırı sonucu bölgeye ambulans helikopteri çağrıldı ve yaralı askerlerimiz Hakkari Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Güncelleme: Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara