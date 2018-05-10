SON DAKİKA! Güney Afrika'da Dehşet! Camiyi Ateşe Verip , Boğazını Kestiler!

Güney Afrika'nın Durban şehrindeki camiye düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı bildiriliyor. Bölge polisi sözcüsü Gwala, yaptığı açıklamada, saldırının öğle namazı sırasında gerçekleştiğini, 3 maskeli saldırganın önce camiyi ateşe verdiğini daha sonra 3 kişinin boğazını kestiğini söyledi.

Gwala, saldırıya uğrayanlardan bir kişinin feci şekilde hayatını kaybettiğini söylerken, diğer iki kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını söyleyen Bölge Polis Sözcüsü, itfaiye ekiplerinin bölgeye gönderildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

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