Son Dakika! Görüşme Bitti 'Meral Akşener Kararını Az Önce Açıkladı!'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, "Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve değerli çalışma arkadaşlarını ziyaret nedenimiz kendilerine göstermiş oldukları üstün demokrasi hamlesine yönelik teşekkür amaçlı. Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız. Türkiye'de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. İçeride ben bir Nisan ve 25 Ekim'de Olağanüstü 1. Kurultayımızı yaptık, orada da aziz milletimize ifade ettiğim gibi 100 bin imzayla adaylığımı sürdürdüğümü paylaşmak istiyorum. Sıfır riskle Türkiye siyasetini tanzim etmeye kalkanların başarısız olacakları açıktır. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum, hem sayın genel başkana hem değerli arkadaşlara. Partimizin sloganı "Türkiye ve Milletimiz İYİ Olacak". dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bizim yaptığımız demokrasinin bu topraklarda yaşamasını sağlamaktır. Bir siyasal partiye kumpas kurulması, seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sinmeyecektir. Şunu rahatlıkla tüm vatandaşlarıma söyleyebilirim. Biz demokrasiyi savunanlar hangi parti olursa olsun, 24 Haziran'da 25 Haziran'da biz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Tüm vatandaşlarım 25 Haziran sabahına huzur içinde uyanacaklar. Bu demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğuna inanıyorum. Sn. Akşener'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.