Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Görüşme Bitti 'Meral Akşener Kararını Az Önce Açıkladı!'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarının karşısına geçen iki lider açıklamalarda bulundu.

banner396

Son Dakika! Görüşme Bitti 'Meral Akşener Kararını Az Önce Açıkladı!'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarının karşısına geçen iki lider açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:52
Son Dakika! Görüşme Bitti 'Meral Akşener Kararını Az Önce Açıkladı!'

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, "Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi lideri ve değerli çalışma arkadaşlarını ziyaret nedenimiz kendilerine göstermiş oldukları üstün demokrasi hamlesine yönelik teşekkür amaçlı. Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız. Türkiye'de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. İçeride ben bir Nisan ve 25 Ekim'de Olağanüstü 1. Kurultayımızı yaptık, orada da aziz milletimize ifade ettiğim gibi 100 bin imzayla adaylığımı sürdürdüğümü paylaşmak istiyorum. Sıfır riskle Türkiye siyasetini tanzim etmeye kalkanların başarısız olacakları açıktır. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum, hem sayın genel başkana hem değerli arkadaşlara. Partimizin sloganı "Türkiye ve Milletimiz İYİ Olacak". dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bizim yaptığımız demokrasinin bu topraklarda yaşamasını sağlamaktır. Bir siyasal partiye kumpas kurulması, seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sinmeyecektir. Şunu rahatlıkla tüm vatandaşlarıma söyleyebilirim. Biz demokrasiyi savunanlar hangi parti olursa olsun, 24 Haziran'da 25 Haziran'da biz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Tüm vatandaşlarım 25 Haziran sabahına huzur içinde uyanacaklar. Bu demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğuna inanıyorum. Sn. Akşener'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerMeral Akşener Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Dünyaya Müjdemiz Olsun Açılış Yakında
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Dünyaya Müjdemiz Olsun Açılış Yakında
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası Verildi
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya Hapis Cezası Verildi
Olaylar Yüzünden Tatil Edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Konusunda Karar Verildi!
Olaylar Yüzünden Tatil Edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Konusunda Karar Verildi!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim