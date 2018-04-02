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Son Dakika: Fethiye Açıklarında Sıcak Saatler!

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

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Son Dakika: Fethiye Açıklarında Sıcak Saatler!

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:18
Son Dakika: Fethiye Açıklarında Sıcak Saatler!

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Fethiye'ye bağlı Kayaköy Mahallesinin arkasında bulunan İblis Burnu yakınlarında, Gemiler koyu olarak bilinen bölgede bir gezi teknesinin battığı yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.

İhbar üzerine, Fethiye ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bölgeye çok sayıda gönderilen ekiplerin tekneyi bulduğu batan teknenin dalış teknesi olduğu, kazada ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı, dalgıç ekibinin güvenli bir şekilde kurtarılmayı bekledikleri bildirildi.

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