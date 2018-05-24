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Son Dakika: Faiz Kararı Verilmişti! Fakat Dolar Yine Yükseldi!

2018'in Mayıs ayına 4.26775 TL ile başlayan Amerikan Dolar Kuru, 23 Mayıs 2018 tarihinde 4.90'ın üzerini zorlayarak en yüksek rakamlarını görmüş daha sonra Merkez Bankası'nca alınan faiz kararının ardından 4.50'lere kadar gerilemişti.

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Son Dakika: Faiz Kararı Verilmişti! Fakat Dolar Yine Yükseldi!

2018'in Mayıs ayına 4.26775 TL ile başlayan Amerikan Dolar Kuru, 23 Mayıs 2018 tarihinde 4.90'ın üzerini zorlayarak en yüksek rakamlarını görmüş daha sonra Merkez Bankası'nca alınan faiz kararının ardından 4.50'lere kadar gerilemişti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 09:34
Son Dakika: Faiz Kararı Verilmişti! Fakat Dolar Yine Yükseldi!

2018'in Mayıs ayına 4.26775 TL ile başlayan Amerikan Dolar Kuru, 23 Mayıs 2018 tarihinde 4.90'ın üzerini zorlayarak en yüksek rakamlarını görmüş daha sonra Merkez Bankası'nca alınan faiz kararının ardından 4.50'lere kadar gerilemişti.

Sabah saatlerinde Dolar fiyatları tekrar yükselişe geçti. 4.69 ile 4.70 TL civarında an itibariyle seyreden doların bir gün içerisinde yüzde 2.91 değer kazandığı gözlemleniyor. TL karşısındaki yükselişini sürdüren bir diğer para birimi Euro oldu. Euro bir gün içerisinde yüzde 3.20 değer kazanarak 5.5236 civarında işlem görüyor.

Gram Altın fiyatlarında yüzde 0.16 civarında bir yükseliş görülüyor, gram altın an itibariyle 196 liradan işlem görüyor. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ahmet 6 saat önce

Ekonomimizi çökertecek bunlar ondan kendini garantilemek için erken seçim kararı alınmış. 2019 öncesi çökerse ekonomi halk seçmez onu ondan çökemeden yapılıyor

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