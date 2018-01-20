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Son Dakika: Eskişehir'de Katliam Gibi Trafik Kazası: 11 Ölü , 44 Yaralı

Son dakika: Ankara'da Bursa'ya doğru gitmekte olan tur otobüsü feci bir kaza yaptı. Kaza sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 44 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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Son Dakika: Eskişehir'de Katliam Gibi Trafik Kazası: 11 Ölü , 44 Yaralı

Son dakika: Ankara'da Bursa'ya doğru gitmekte olan tur otobüsü feci bir kaza yaptı. Kaza sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 44 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 08:54
Son Dakika: Eskişehir'de Katliam Gibi Trafik Kazası: 11 Ölü , 44 Yaralı

Son dakika haberi Eskişehir'den geldi. Alınan son bilgilere göre Eskişehir'de meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kullandığı, Ankara'dan Bursa'ya geziye gitmekte olan yolcuları taşıdığı öğrenilen 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı.

Aracın ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi de yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleir sekv edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burda yaptı.

İlk müdahalenin kaza bölgesinde yapılmasının ardından yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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Son Güncelleme: 20.01.2018 12:31
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Trafik KazasıTur Otobüsü KazaEskişehir KazaSon Dakika Kaza
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