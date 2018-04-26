Son Dakika! Eski Başbakan Davutoğlu'ndan Flaş Karar

Eski AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek. Son günlerde özellikle Abdullah Gül ile görüşmesiyle gündeme gelen eski AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan, AK Parti Konya Milletvekilii Ahmet Davutoğlu'nun basın toplantısında ne söyleyeceği merak konusu.

(KAYNAK: YENİÇAĞGAZETESİ)

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Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesine ilişkin toplantı kararı aldığı, bu konuda açıklamalarda bulunacağı öğrenildi ( KAYNAK CNN TÜRK)

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