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Son Dakika: Erzincan'da Can Pazarı! 4'ü Ağır 30 Kişi Yaralandı

Erzincan-Sivas Karayolunun 100'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak şarampole devrildi.

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Son Dakika: Erzincan'da Can Pazarı! 4'ü Ağır 30 Kişi Yaralandı

Erzincan-Sivas Karayolunun 100'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak şarampole devrildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:09
Son Dakika: Erzincan'da Can Pazarı! 4'ü Ağır 30 Kişi Yaralandı

Erzincan-Sivas Karayolunun 100'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4'ü Ağır  30 kişinin yaralandığı öğrenildi. Erzincan-Sivas yolunun 100'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında bir otobüs firmasına ait uzun yol otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıktı. Kısa süre sonra şarampole yuvarlanan otobüs içerisindeki 30 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ErzincanErzincan Kaza
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