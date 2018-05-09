Son Dakika! Ermenistan'dan Tarihi Türkiye Açıklaması!

Ermenistan'ın yeni Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan Türkiye açıklaması. Paşinyan , Türkiye ile diplomatik ilişkileri herhangi bir ön koşul sunmaksızın başlatmaya hazır olduklarını söyledi. Ermenistan parlementosunda dün yapılan oylama neticesinde Başbakanlığa getirilen Muhalif gösterilerin baş aktörü Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesinden yana olduğunu, herhangi bir ön koşul sunulmaksızın diplomatik ilişkilerin başlatılmasına hazır olduklarını söyledi.

İLK ZİYARET İŞGAL ALTINDAKİ KARABAĞ'A

Ermenistan Parlementosunda ülkede nisan ayında beri süregelen siyasi gerilimin ardından düzenlenen ikinci oylama neticesinde başbakan seçilen Paşinyan, ilk ziyaretini ermenilerin işgali altındaki Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine yapacağını açıklamıştı. Hukuken Azerbaycan'ın toprağı sayılan bölge fiilen ermeni işgalcilerinin denetimi altında tutuluyor. Azerbaycan'a karşı tutumuyla tepki çeken Paşinyan'ın Türkiye'den olumlu yanıt alıp olmayacağıysa merak konusu.