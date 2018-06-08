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Son Dakika: Erdoğan Demirören Hayatını Kaybetti (Erdoğan Demirören Kimdir , Nerelidir?)

Son dakika haberi: Edinilen son dakika bilgilerine göre Doğan Medya Grubunu satın alan Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

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Son Dakika: Erdoğan Demirören Hayatını Kaybetti (Erdoğan Demirören Kimdir , Nerelidir?)

Son dakika haberi: Edinilen son dakika bilgilerine göre Doğan Medya Grubunu satın alan Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

08 Haziran 2018 Cuma 10:16
Son Dakika: Erdoğan Demirören Hayatını Kaybetti (Erdoğan Demirören Kimdir , Nerelidir?)

Son dakika haberi: Erdoğan Demirören hayatını kaybetti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı 79 yaşındaki Erdoğan Demirören hayatını kaybetti. Demirören son bir yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

T24'ün aldığı bilgilere göre uzun süredir tadavi gören Demirören, son olarak Doğan Medya Grubunu satın alarak gündeme gelmişti. 

Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in de babasıydı. 

Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğmuştur. Saint Benoit Lisesi orta bölümünden mezunu oldu. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü'nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 12:30
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