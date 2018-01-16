Son Dakika! Engelli Genci Öldüresiye Dövmüşlerdi! İfadeler Şok Etti

Adana'da engelli bir genci minibüste darp eden saldırganların ifadeleri Milliyet'te yer aldı. Milliyet.com.tr isimli internet sitesinde yer alan ifadeler kan dondurdu.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran ve Aile Bakanlığı'nın da müdahil olduğu soruşturma çerçevesinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanan saldırganlardan birisi 'Alkollüyüm' derken, bir başkasınınsa 'Vurduklarımın çoğu boşa gitti, tutturamadım' dediği , bir saldırganınsa kendilerine yönelik engelli gencin el hareketleri yaptığını söylediği öğrenildi. Adana'da toplu taşıma aracında işitme engelli Ağit Acun , Ahmet G, ile onun arkadaşları Çağrı Can Ç, İsmail K, Ahmet B isimli şahıslar tarafından korkunç şekilde darp edilmiş, minibüsteki güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada kısa sürede günün en çok konuşulan haberleri arasına girmişti.

Görüntülerde engelli gencin duymadığını şahıslara belirttiği bunun üzerine adeta öldürmek ister gibi şahısların gence saldırdığı görülüyor. Görüntülerde minibüsteki diğer şahısların hipnotize olmuş gibi hareketsiz durmasıysa en çok tepki çeken konulardan birisi. Darpçıların mahkemesi daha sonra yapılacak. Şahıslar tutuklu yargılanacak.

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