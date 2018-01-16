Son Dakika! Engelli Genci Öldüresiye Dövmüşlerdi! İfadeler Şok Etti
Adana'da engelli bir genci minibüste darp eden saldırganların ifadeleri Milliyet'te yer aldı. Milliyet.com.tr isimli internet sitesinde yer alan ifadeler kan dondurdu.
Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran ve Aile Bakanlığı'nın da müdahil olduğu soruşturma çerçevesinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanan saldırganlardan birisi 'Alkollüyüm' derken, bir başkasınınsa 'Vurduklarımın çoğu boşa gitti, tutturamadım' dediği , bir saldırganınsa kendilerine yönelik engelli gencin el hareketleri yaptığını söylediği öğrenildi. Adana'da toplu taşıma aracında işitme engelli Ağit Acun , Ahmet G, ile onun arkadaşları Çağrı Can Ç, İsmail K, Ahmet B isimli şahıslar tarafından korkunç şekilde darp edilmiş, minibüsteki güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada kısa sürede günün en çok konuşulan haberleri arasına girmişti.
Görüntülerde engelli gencin duymadığını şahıslara belirttiği bunun üzerine adeta öldürmek ister gibi şahısların gence saldırdığı görülüyor. Görüntülerde minibüsteki diğer şahısların hipnotize olmuş gibi hareketsiz durmasıysa en çok tepki çeken konulardan birisi. Darpçıların mahkemesi daha sonra yapılacak. Şahıslar tutuklu yargılanacak.
KPSSCAFE - ANKARA
Siz bu kadar gündeme geldiniz Umarim o gence yaptıklarınız yüzünden mahkemenizde uzun süreli bir hapis cezası alırsınız.
Şerefsizler içlerinden biri de tip fakültesi öğrencisiymis senin yapacağın doktorluktan ne hayır gelir it sürüleri
O arabanin icinde sessiz kalip domuz gibi susanlar siz dunyanin en adi orospucocugusunuz.. bu kitapsizlari yakalayan polislere burdan diyorum ki af yok acimak yok kirin vurun Allah askina darmadagin edin o serefsizleri.
En yakin zamanda serbest birakilirlar olan garibana olur bu tur suclarin cezasi agir olmali
Allah bunları vicdan yoksunu olarak yaratmış.asıl bunlar gibi olan insanlara engelli denir.öbür dünyada zaten bu yaptıklarını misli misli ödeyecekler ama bu dünyada da misli misli yaptıklarının cezasını odesinler
ben sırf bu yuzden ozel harekatci olmak istiyom ne diyim bu zalimlere keske yanimda olsaydi nu olay keske bak neler olcakti o zaman