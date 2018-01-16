Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Engelli Genci Öldüresiye Dövmüşlerdi! İfadeler Şok Etti

Adana'da engelli bir genci minibüste darp eden saldırganların ifadeleri Milliyet'te yer aldı. Milliyet.com.tr isimli internet sitesinde yer alan ifadeler kan dondurdu.

banner396

Son Dakika! Engelli Genci Öldüresiye Dövmüşlerdi! İfadeler Şok Etti

Adana'da engelli bir genci minibüste darp eden saldırganların ifadeleri Milliyet'te yer aldı. Milliyet.com.tr isimli internet sitesinde yer alan ifadeler kan dondurdu.

16 Ocak 2018 Salı 10:25
Son Dakika! Engelli Genci Öldüresiye Dövmüşlerdi! İfadeler Şok Etti

Son Dakika! Engelli Genci Öldüresiye Dövmüşlerdi! İfadeler Şok Etti

Adana'da engelli bir genci minibüste darp eden saldırganların ifadeleri Milliyet'te yer aldı. Milliyet.com.tr isimli internet sitesinde yer alan ifadeler kan dondurdu.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran ve Aile Bakanlığı'nın da müdahil olduğu soruşturma çerçevesinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanan saldırganlardan birisi 'Alkollüyüm' derken, bir başkasınınsa 'Vurduklarımın çoğu boşa gitti, tutturamadım' dediği , bir saldırganınsa kendilerine yönelik engelli gencin el hareketleri yaptığını söylediği öğrenildi. Adana'da toplu taşıma aracında işitme engelli Ağit Acun , Ahmet G, ile onun arkadaşları Çağrı Can Ç, İsmail K, Ahmet B isimli şahıslar tarafından korkunç şekilde darp edilmiş, minibüsteki güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada kısa sürede günün en çok konuşulan haberleri arasına girmişti.

Görüntülerde engelli gencin duymadığını şahıslara belirttiği bunun üzerine adeta öldürmek ister gibi şahısların gence saldırdığı görülüyor. Görüntülerde minibüsteki diğer şahısların hipnotize olmuş gibi hareketsiz durmasıysa en çok tepki çeken konulardan birisi. Darpçıların mahkemesi daha sonra yapılacak. Şahıslar tutuklu yargılanacak.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.01.2018 10:48
Anahtar Kelimeler:
EngelliEngelli Gence SaldırıAdana Engelli Genç Darp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yusuf 5 saat önce

Siz bu kadar gündeme geldiniz Umarim o gence yaptıklarınız yüzünden mahkemenizde uzun süreli bir hapis cezası alırsınız.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Unal 5 saat önce

Şerefsizler içlerinden biri de tip fakültesi öğrencisiymis senin yapacağın doktorluktan ne hayır gelir it sürüleri

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Feyzullah Arda 4 saat önce

O arabanin icinde sessiz kalip domuz gibi susanlar siz dunyanin en adi orospucocugusunuz.. bu kitapsizlari yakalayan polislere burdan diyorum ki af yok acimak yok kirin vurun Allah askina darmadagin edin o serefsizleri.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Abdullah 3 saat önce

En yakin zamanda serbest birakilirlar olan garibana olur bu tur suclarin cezasi agir olmali

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zeliha 3 saat önce

Allah bunları vicdan yoksunu olarak yaratmış.asıl bunlar gibi olan insanlara engelli denir.öbür dünyada zaten bu yaptıklarını misli misli ödeyecekler ama bu dünyada da misli misli yaptıklarının cezasını odesinler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
yusuf 2 saat önce

ben sırf bu yuzden ozel harekatci olmak istiyom ne diyim bu zalimlere keske yanimda olsaydi nu olay keske bak neler olcakti o zaman

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İstanbul'da Nakliyeciler Sitesi Yıkımında Ceset Bulundu
İstanbul'da Nakliyeciler Sitesi Yıkımında Ceset Bulundu
Emniyetten Araç Sahiplerini İlgilendiren Yeni Hizmetler!
Emniyetten Araç Sahiplerini İlgilendiren Yeni Hizmetler!
Twitter'da Rektör ve Öğrenciler Arasındaki Diyaloglar Gülümsetti
Twitter'da Rektör ve Öğrenciler Arasındaki Diyaloglar Gülümsetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim