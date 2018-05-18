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Son Dakika! EGM'den Atama Kararı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 13 daire başkanın da bulunduğu 38 üst düzey emiyet müdürne atama.

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Son Dakika! EGM'den Atama Kararı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 13 daire başkanın da bulunduğu 38 üst düzey emiyet müdürne atama.

18 Mayıs 2018 Cuma 21:17
Son Dakika! EGM'den Atama Kararı!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 13 daire başkanın da bulunduğu 38 üst düzey emiyet müdürne atama. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 13 daire başkanının da aralarında yer aldığı 38 üst düzey emniyet müdürü güvenlik ateşesi olarak yurtdışı görevlere atandı.

Türkiye'de bazı büyükeçiliklerde boş bulunan içişleri müşavirlikleri ile BM Daimi Temsilciliği İçişleri müşavirliğinde görev yapacak birinci sınıf emniyet müdürleri belli oldu. Aralarında bazı daire başkanları ile polis başmüfettişlerinin de yer aldığı 38 birinci sınıf emniyet müdürünün atanmasına ilişkin kararname imzalandı. Boşalan daire başkanlıklarına atamalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayından sonra gerçekleşecek.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.05.2018 23:47
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika Egm
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