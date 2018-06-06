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Son Dakika: DPB'den Kamu Personeli Olmak İsteyenlere Önemli Uyarı !

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında kamu personeli adaylarına önemli bir uyarı yapıldı.

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Son Dakika: DPB'den Kamu Personeli Olmak İsteyenlere Önemli Uyarı !

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında kamu personeli adaylarına önemli bir uyarı yapıldı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:48
Son Dakika: DPB'den Kamu Personeli Olmak İsteyenlere Önemli Uyarı !

Devlet Personel Başkanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

Kamu Personeli Adaylarının Dikkatine başlığı ile yapılan son dakika açıklamasında memur olmak isteyen adaylara çok önemli bir uyarı yapıldı. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımıza ulaşan ihbar ve şikâyetlerden, “http://dpb-gov.com/tr-tr/kurumsal/ozelpertalep.html” internet sayfası üzerinden işe yerleştirme vaadiyle vatandaşlarımızdan hukuka aykırı şekilde menfaat temin edilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır.

Bu internet sayfasının Başkanlığımızla ilgisi bulunmamaktadır. 

İlgililer hakkında hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılmış olup, vatandaşlarımızın mağduriyete uğramamak adına Başkanlığımız resmi internet sayfası dışındaki yayınlara itibar etmemesi önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BU AÇIKLAMA NE ANLAMA GELİYOR?

Sosyal medya üzerinde dolaşan bir iddiada yukarıda yazan adresteki isimlerin memur olarak atandığı belirtilmişti. İşe yerleştirme vaadiyle bu şekile vatandaşların kandırıldığı ve dolandırıldığı tespit edilmişti. Verilen adresin DPB ile ya da devlet ile bir alakası yoktur.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.06.2018 17:57
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