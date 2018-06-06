Son Dakika: 'Doğan Gazetecilik' Unvanı 'Demirören Gazetecilik' Olarak Değiştirildi

Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi'nin unvanı, Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değişti.
Beklenen Oldu, Doğan Gazetecilik resmen tarihe karıştı. Doğan Medya'nın satışından sonra Doğan Gazetecilik'in isminin değişip değişmeyeceği merak ediliyordu. Demirören Ailesi tarafından satın alınan Doğan Medya'ya bağlı 'Doğan Gazetecilik'in unvanı değiştirildi.
Doğan Gazetecilik AŞ'nin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgilendirmede, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın bugün gerçekleştiği, Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi olan şirket unvanının Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
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