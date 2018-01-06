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Son Dakika! Diyarbakır'daki Patlamayla İlgili Yeni Bilgi

Diyarbakır'da genellikle kafelerin bulunduğu sanat sokağındaki bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre patlama yüzünden yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse yok.

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Son Dakika! Diyarbakır'daki Patlamayla İlgili Yeni Bilgi

Diyarbakır'da genellikle kafelerin bulunduğu sanat sokağındaki bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre patlama yüzünden yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse yok.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:17
Son Dakika! Diyarbakır'daki Patlamayla İlgili Yeni Bilgi

Son Dakika! Diyarbakır'daki Patlamayla İlgili Yeni Bilgi

Diyarbakır'da genellikle kafelerin bulunduğu sanat sokağındaki bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten patlama meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre patlama yüzünden yaralanan ya da hayatını kaybeden kimse yok.

Patlamanın sebebi araştırılıyor.  Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesinde bulunan araç trafiğine kapalı ve çocunlukla kafeteryaların bulunduğu Sanat Sokağındaki bir binanın 3'üncü katında saat 14.50 sıralarında patlama meydana gelmişti. Patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye , ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlama nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bölgede çalışmalar sürüyor.

son dakika

16.24

Yeni Bilgi! Patlamanın El Yapımı Patlayıcı nedeniyel oluştuğu, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kafelerin bulunduğu binaya bir bardakla atıldığı öğrenildi. Özel Harekat Polisleri de bölgede çalışma yapıyor.

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Son Güncelleme: 06.01.2018 16:29
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Diyarbakır Son DakikaDiyarbakır
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