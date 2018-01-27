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Son Dakika: Diyarbakır Valiliği Yakınında Patlama Oldu-Çok Sayıda Ekip Bölgede

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama oldu. Valiliğin arka sokağında bulunan çöp konteynerında meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

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Son Dakika: Diyarbakır Valiliği Yakınında Patlama Oldu-Çok Sayıda Ekip Bölgede

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama oldu. Valiliğin arka sokağında bulunan çöp konteynerında meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 19:53
Son Dakika: Diyarbakır Valiliği Yakınında Patlama Oldu-Çok Sayıda Ekip Bölgede
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Son dakika haberi Diyarbakır'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama oldu.

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan valilik binası arkasındaki sokakta bulunan çöp konteynerinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Akşam saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadı.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Patlamanın meydana geldiği sokaktaki çöp konteynerinin olduğu nokta, terörle mücadele ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, sokak, vatandaş ve araçların giriş-çıkışına kapatıldı.

İkinci patlama ihtimaline karşı polis, bölgede bulunan diğer çöp konteyneri ve kovalarını inceleyerek detaylı araştırma yaptı. Olay yerinde bir ambulans ve itfaiye hazır bekletilirken, polis patlamanın kaynağını araştırıyor.

Binalar Zarar Gördü

Valilik binasının bahçesinde bulunan ve binaya elektrik enerji sağlayan trafonun yanındaki çöp konteynerinde meydana gelen patalamada can kaybı yaşanmazken, çevredeki binalarda bulunan bazı dairelerin camları, patlamanın şiddetiyle kırıldığı öğrenildi.

Kpsscafe.com.tr  |Ankara

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