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Son Dakika! Diyarbakır'dan Kahreden Haber!

Başında Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyünde hayvancılıkla uğraşan bir baba ve evladı bölücü kahpeler tarafından öldürüldü.

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Son Dakika! Diyarbakır'dan Kahreden Haber!

Başında Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyünde hayvancılıkla uğraşan bir baba ve evladı bölücü kahpeler tarafından öldürüldü.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:08
Son Dakika! Diyarbakır'dan Kahreden Haber!

Başında Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyünde hayvancılıkla uğraşan bir baba ve evladı bölücü kahpeler tarafından öldürüldü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 50 yaşındaki Remzi Güler ve Oğlu 27 yaşındaki Mahmut Güler, bölücü fistanlılar tarafından silahla vurularak katledildi. Silvan ilçesi Cami Mahallesinde oturan Remzi ve oğlu Mahmut Güler, 10 gün önce Lice ilçesine bağlı Yalımlı köyü Leyhosor mezrasına gitti. Burada hayvancılıkla uğraştığı belirtilen baba ve evladından haber alınamadı. Aile bireyleri, kendi imkanlarıyla arama yaparken, bugün öğle saatleirnde baba ve oğlunun cansız bedenine rastladılar. Silahla katledildikleri belirlenen baba ve oğlunun bölücü teröristler tarafından infaz edildiklerine dair not bulundu. Yapılan incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Diyarbakır Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Maktullerin üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince otopsi ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Son DakikaDiyarbakır
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