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Son Dakika: Depremler Sonrası korkutan açıklamalar

İzmir'de art arda meydana gelen depremler sonrası uzmanlardan flaş açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada uzmanlar ikiye bölündü. İşte o açıklamalar.

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Son Dakika: Depremler Sonrası korkutan açıklamalar

İzmir'de art arda meydana gelen depremler sonrası uzmanlardan flaş açıklamalar geldi. Yapılan açıklamada uzmanlar ikiye bölündü. İşte o açıklamalar.

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:12
Son Dakika: Depremler Sonrası korkutan açıklamalar

İzmir'de bu sabah meydana gelen art arda iki depremle ilgili olarak deprem uzmanlarından farklı yorumlar geldi. İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu deprem İzmir için uyarıcı bir depremdir" iddiasında bulunurken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ise "İzmirliler rahat olsun, bu deprem geçen yıl yaşanan Midilli depreminin geç artçısıdır" değerlendirmesinde bulundu

Uyarıcı Deprem

İzmir'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu deprem İzmir için uyarıcı bir depremdir. İzmir kırıkları diridir ve ileride daha büyük bir depremle boşalabilir" ifadelerini kullandı.

Depremlerin meydana geldiği sıralarda Bostanlı'daki evinde bulunduğunu belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili uyarılarda bulundu.

Ercan yaptığı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Jeofizik mühendisi olarak bütün dalgaları izledim. Deprem 08.13’te oldu ve büyüklüğü 4,8’di. İzmir Körfezi girişinde Köstenli Adası olarak bilinen adanın kuzey ucunda oluştu. Diğer bir deyişle Foça-Karaburun-Gediz çatal ağzında oluştu. Köstenli Adası'na yaklaşık 500 metre ileride meydana geldi. Deprem tam çataktaydı. Yani kuzeydoğudan gelen Foça kırığı ile Karaburun kırığının tam kesim yerinde oluştu. Bu depremin öne çekilmesinin nedeni, bu sene içerisinde olan Midilli depreminin gerginliğinin bir kısmını bu bölüme taşımasıdır. Depremin en çok duyumsandığı yerler, İzmir Körfezi içinde yer alan ve genellikle jöle diye adlandırdığımız genç yığışımların bulunduğu Urla, Güzelbahçe, Göztepe, Alsancak, Basmane, Bornova, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Çiğli, Menemen, Bağarası, Sasalı, Seyrek ve Karaburun oldu. Bu kesimlerinde deprem güçlü olarak duyumsandı. Bu deprem görüntüye göre kendi başına bir depremdir ve bir artçı deprem niteliğinde değildir. Bundan sonra daha büyük bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olur. Bu deprem İzmir için uyarıcı bir depremdir. İzmir kırıkları diridir ve ileride daha büyük bir depremle boşalabilir. O nedenle İzmir’in kuzeyindeki Yamanlar’a doğru hızlı bir şekilde kayması gerekiyor. Keza İzmir’in güneyindeki Dikmen Dağı'na doğru kayması gerekiyor"

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 25.12.2017 20:04
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