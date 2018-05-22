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Son Dakika: Denizbank Dubaililere Satıldı

Denizbank'ın uzun süredir süren satış görüşmeleri neticelendi. Denizbank'ın 3.2 milyar dolara Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD'ye satıldığı bildirildi.

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Son Dakika: Denizbank Dubaililere Satıldı

Denizbank'ın uzun süredir süren satış görüşmeleri neticelendi. Denizbank'ın 3.2 milyar dolara Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD'ye satıldığı bildirildi.

22 Mayıs 2018 Salı 11:39
Son Dakika: Denizbank Dubaililere Satıldı

Denizbank'ın uzun süredir süren satış görüşmeleri neticelendi. Denizbank'ın 3.2 milyar dolara Dubai'nin en büyük bankası Emirates NBD'ye satıldığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası konumundaki Dubai merkezli Emirates NBD, Rusya'nın en büyük devlet bankası Sberbank çatısı altındaki Denizbank A.Ş'yi 14,6 milyar TL'ye (3.2 milyar Türk lirası) satın aldı. Emirates NBD ve Sberbank'ın, nihai Denizbank anlaşmasının imzalandığına dair bilgi bu sabah doğrulandı.  

Sberbank CEO'su, geçtiğimiz şubat ayında, "Satışla ilgili ön çalışmalara daha yeni başladık. DenizBank için şu anda aldığımız çok iyi bir teklifi inceliyoruz" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
DenizbankDenizbank Dubai
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