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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tüm Vatandaşlara Çağrı!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tüm Vatandaşlara Çağrı!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşlara çağrıda bulundu.

06 Haziran 2018 Çarşamba 21:52
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tüm Vatandaşlara Çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağrı : Yastık Altındaki Paranızı, Altınınızı Sisteme Sokun

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. Evlerdeki yastık altında tutulan dövizler, altınlar, diğer paraların katılım şirketlerine, bankalara ve diğer yatırım mecralarına yatırılarak sisteme sokulması gerektiğini söyleyen Erdoğan, bu sayede ülkenin büyümesine katkıda bulunulacağını söyledi.

Erdoğan, ATO İftar programında 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz sadece güçlü Meclis demiyoruz. Biz sadece güçlü hükümet demiyoruz. Biz sadece güçlü Türkiye demiyoruz. Bütün bunlarla beraber aynı zamanda güçlü ekonomi diyoruz.

Türkiye, geçtiğimiz 16 yılda ortaya koyduğu ekonomi performansıyla dünya çapında bir modeldir, dünya çapında bir efsanedir.Kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimiz, 24 Haziran'ın ardından yeni ve çok daha güçlü bir yükselişe geçecektir.Türkiye'nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur.Bundan 16 yıl önce bir Türk vatandaşı, AB ülkeleri vatandaşlarının üçte biri kadar gelire sahipti, bugün bir Türk vatandaşı, AB vatandaşlarının yaklaşık üçte ikisi kadar bir gelire sahip hale gelmiştir. Hedefimiz, 2023'e kadar bu oranı eşitlemek ve hatta geçmektir.

Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, paralarınızı, altınlarınızı bankalara, katılım şirketlerine ve diğer yatırım mecralarına yatırarak lütfen sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.06.2018 22:04
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ErdoğanErdoğan Son Dakika
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. 58 dakika önce

Olanı kuruttular sıra milletin evde biriktirdiğine geldi

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Emre 44 dakika önce

Sen ilk ONCE INGILTEREDEKI 450 TON ALTINI GETIR AMERIKADAKI 250 TON ALTINI DIGER ULKELERDEKI ALTINI GETIR PIYASAYA SUR ALTIN GRAM 50 LIRA DOLAR 1 LIRA OLUR

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