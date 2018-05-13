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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Af Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Af Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

13 Mayıs 2018 Pazar 09:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Af Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'Af' meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin kendisine ait bir talep, teklif getirdiğini, fakat hükümetin bu konuda kesinlikle bir çalışması ya da düşüncesi olmadığını söyledi. Erdoğan, İngiltere Ziyareti öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kraliçe Elizabeth ve İngiltere Başbakanı ile görüşmelerin olacağını söyleyen Erdoğan, burada ekonomi, güvenlik, terörle mücadele konularının görüşüleceğini söyledi. Af meselesine ilişkin Bahçeli'nin açıklamaları hatırlatılan Erdoğan, "Sayın Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok." dedi.

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Son Güncelleme: 13.05.2018 09:58
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan
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deniz 1 saat önce

sayın cumhurbaşkanım genel af istemiyoruz suç ayrımı yaparak ceza indirimi verin Allah rızası için perişan olduk bu gençleri kurtarın ceza indirimi yoksa oyda yokk saygılar.

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