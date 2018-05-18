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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs Nöbetini Devralma Sırası Evet Bize Geldi!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Kapı'da düzenlenen Zulme Lanet Kudüs'e Destek Mitinginde konuştu .

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SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs Nöbetini Devralma Sırası Evet Bize Geldi!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Kapı'da düzenlenen Zulme Lanet Kudüs'e Destek Mitinginde konuştu .

18 Mayıs 2018 Cuma 18:04
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs Nöbetini Devralma Sırası Evet Bize Geldi!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Kapı'da düzenlenen Zulme Lanet Kudüs'e Destek Mitinginde konuştu .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rabbimin müjdesi var gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz. Tüm müslümanlara diyoruz ki gelin birlik olalım. Zalimlerin karşısına tek bilek , tek yürek olarak çıkalım. Kudüs inşallah tüm müslümanların kurtuluşun vesilesi olacaktır. Üzerimizdeki ölü toprağını Kudüs davasına sahip çıkarak atacağımıza inanıyorum. Peygamber efendimizin (S.A.V) Miraç'a çıktığı bu kutsal şehri, H.Z. Ömer'in, Selahaddin Eyyübi'nin mirasını sahipsiz bırakmayacağız. Filistinli kardeşlerimiz görevlerini yerine getirdiler. Bundan sonra 1 milyar 700 milyon müslüman olarak Kudüs nöbetini devralma sırası bize geldi. Bu vesileyle bir kez daha Kudüs'ün işgalini, Mescid-Aksa'nın mahremiyetinin ihlalini, Filistinli kardeşlerimizin gaspını asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. ABD bölgede aracı değil taraf olduğunu bir kez daha gösterdi.

DETAYLAR GELİYOR...

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.05.2018 18:06
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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