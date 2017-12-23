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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de 2 Müjde Verdi

Hakkari'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Bölge halkına su müjdesini veren Erdoğan, yayla yasağının da kalkacağını söyledi.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de 2 Müjde Verdi

Hakkari'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Bölge halkına su müjdesini veren Erdoğan, yayla yasağının da kalkacağını söyledi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de 2 Müjde Verdi

Partisinin 6. olağan kongresine katılmak için Hakkari'ye gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında bölge halkına yayla yasağı ile ilgili müjdeli haberi verirken su sorunu ile ilgili de söz verdi.

Son yıllarda Hakkari'ye yapılan yatırımları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bizi bir kez daha bağrına basan tüm Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizi tüm kalbi bozuklardan esirgesin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi güçlendirsin. Bugün bölgemizde yatırımların azlığından işsizliğin yüksekliğinden şikayet ediyorsak bunun birinci sebebi terördür. Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. Hakkari'de sadece 1 kilometre bölünmüş yol var. Biz buna 84 km bölünmüş yol ilave ettik. Şehrimize daha önce pek çok insanın rüyasında görse dahi inanmayacağı bir havalimanı inşaa ettik." ifadelerini kullandı.

Su Sorunu

Niyetimiz hizmet etmek diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge halkına su müjdesini verdi. Erdoğan, "Susuz İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Şimdi burada da su sorununu çözeceğiz ve 24 saat su alabileceksiniz. Kardeşlerim bu teröristler terör örgütünü arkasına alanların derdi siz değil dağdakilerdi. Ama bizim derdimiz Hakkari'deki kardeşimin ayağı çamura değiyor mu? Suyunu bulabiliyor mu? Mesele niyet meselesidir. Niyetimiz hizmet etmekse kaynak da zaman da bulunur. Niyetiniz kötüyse elinizin altında dünyanın en büyük hazineleri de olsa bir şey çıkmaz. İşte Kudüs meselesinde bir şey çıktı mı? Dünyanın dolarları nedeydi? Belli, tehdit ettiler! Peki kimle oy verdi. 25 - 30 bin nüfuslu bir yer. Neden? Dolarları sadece oraya yetti. Diğerleri, siz dolarlarınızla bizim irademizi satın alamazsınız" ifadelerini kullandı

Yasağı Kaldırıyoruz

Devam eden terör operasyonları nedeniyle yaylaya çıkma yasağı halen devam ediyor. Konuşmasında yayla yasağına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Baharda yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz. Biliyorsunuz bir süredir et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı hayvancılık meselesini tartışıyoruz. Bölgemizin önemli bir değeri olan maden ocaklarının rahatça faaliyet sürdürebilmesi için gereken alt yapıyı da oluşturuyoruz. Hakkari gibi bir sınır ilimizin potansiyeli daha yüksel olmalı." ifadelerini kullandı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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