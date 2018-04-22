Son Dakika: CHP'den Abdullah Gül ve Akşener Açıklaması

Burada gündemdeki erken seçime ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Tezcan, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki sorusuna, "Öyle bir planımız yok. Sayın Gül hakkında bir şey söylemem spekülatif olur. Biz CHP içinde aday çıkaracağız, başka bir yerden aday arayışı içerisinde değiliz." dedi.

Abdullah Gül'ün aday olması ve ikinci tura kalması halinde desteklenip desteklenmeyeceği şekildeki sorusuna da yanıt veren Tezcan, "Biz belirtilen şartlar içinde üstünde uzlaşılan adaylardan ikinci tura kim kalırsa destekleriz. Doğal olarak partiler içerisinde ilkeler ittifakı yaptığınız adayı desteklersiniz. Demokrasiden yana olan adayı destekleriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla şansı olduğuna yönelik araştırmalara da yanıt veren Tezcan, "Biz araştırma yaptırmadık. Sonuçta ikinci tura kim kalırsa kalsın demokrasiyi temsil eden adaya destek vereceğimeze dair kuşku yok." dedi.

MHP'nin ittifakta olmaması durumunda baraja takılacağını söyleyen Tezcan, son seçimlerde MHP ile birlikte çatı aday olarak gösterilen Eklemeddin İhsanoğlu ile ilgili, "Ekmeleddin İhsanoğlu o dönem için yanlış bir isim değildi." dedi.

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