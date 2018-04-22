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Son Dakika: CHP'den Abdullah Gül ve Akşener Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CNN Türk ekranlarında Doğan TV ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in konuğu oldu.

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Son Dakika: CHP'den Abdullah Gül ve Akşener Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CNN Türk ekranlarında Doğan TV ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in konuğu oldu.

22 Nisan 2018 Pazar 11:22
Son Dakika: CHP'den Abdullah Gül ve Akşener Açıklaması

Burada gündemdeki erken seçime ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Tezcan, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki sorusuna, "Öyle bir planımız yok. Sayın Gül hakkında bir şey söylemem spekülatif olur. Biz CHP içinde aday çıkaracağız, başka bir yerden aday arayışı içerisinde değiliz." dedi.

Abdullah Gül'ün aday olması ve ikinci tura kalması halinde desteklenip desteklenmeyeceği şekildeki sorusuna da yanıt veren Tezcan, "Biz belirtilen şartlar içinde üstünde uzlaşılan adaylardan ikinci tura kim kalırsa destekleriz. Doğal olarak partiler içerisinde ilkeler ittifakı yaptığınız adayı desteklersiniz. Demokrasiden yana olan adayı destekleriz." ifadelerini kullandı.  

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla şansı olduğuna yönelik araştırmalara da yanıt veren Tezcan, "Biz araştırma yaptırmadık. Sonuçta ikinci tura kim kalırsa kalsın demokrasiyi temsil eden adaya destek vereceğimeze dair kuşku yok." dedi.

MHP'nin ittifakta olmaması durumunda baraja takılacağını söyleyen Tezcan, son seçimlerde MHP ile birlikte çatı aday olarak gösterilen Eklemeddin İhsanoğlu ile ilgili, "Ekmeleddin İhsanoğlu o dönem için yanlış bir isim değildi." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.04.2018 11:27
Anahtar Kelimeler:
ChpChp Abdullah Gül
Yorumlar
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muradi güneş 3 saat önce

Hala adam arıyorlar.Abdullah Gül aday olmalı ve bütün partiler eskiAKP vekilleri bakanları Gül için çalışmalı.

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Baris 2 saat önce

Ben oyumu iyi partiden yana kullanmak istiyorum diğer partilere güvenim kalmadı istanbula hiç gelmedim köprüyü bile görmediğim halde ben köprü geçti parası veriyorum vergi adı altında benim bilgim onayım olmadan milletin adına nasıl onay verilir ben güzel bi ilçede yaşıyorum evimin önüne bir asfalt bile dökmediler hala toprak çok saçma bir durum iyi partiye güveniyorum gayet açıklayıcı ve sözünü tutacak bir partiye benziyor herkesin tercihinede saygım var

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