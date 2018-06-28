Son Dakika! CHP Yönetiminin İstifasını İsteyen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ milletvekili Gürsel Erol, bugün toplanan Parti Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerinde yenilgiyle ayrılması, Muharrem İnce'nin yüzde 30'un üzerinde oy alması üzerine parti yönetimini istifaya davet eden Gürsel Erol, dün Parti Meclisi toplantı kararından sonra da açıklamalarda bulunmuştu.

Erol, "Hiç merak etmesinler, hepsine sesleniyorum. Beyler, benimle ilgili her türlü işlem yapabilirsiniz. Hiç umurumda değil. Bizim CHP’ye olan bağımız sadece üyelikle değildir. Ben atadan, dededen gelen bir CHP’liyim. Yarın o partinin koridorlarında, yönetim birimlerinde biz oluruz. Biz o partide farklı anılırız; ama siz farklı anılırsınız. Yerinizi koruyun ve bir daha milletvekili olun. Bir daha belediye başkanlarını belirleyin; ama yarın sokakta kimin başı dik gezip gezmeyeceğini hep birlikte göreceğiz." demişti.

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