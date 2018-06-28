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Son Dakika! CHP Sözcüsünden 'İstifa ve Kurultay' Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Bülent Tezcan, gündemlerinde istifa ya da kurultay gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. 

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Son Dakika! CHP Sözcüsünden 'İstifa ve Kurultay' Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Bülent Tezcan, gündemlerinde istifa ya da kurultay gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. 

28 Haziran 2018 Perşembe 16:09
Son Dakika! CHP Sözcüsünden 'İstifa ve Kurultay' Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Bülent Tezcan, gündemlerinde istifa ya da kurultay gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sert eleştirilerini de sürdüren CHP Sözcüsü, "Biz bunlarla meşgulken Türkiye'de adının başında İçişleri Bakanlığı etiketi bulunan şahsın açıklamaları toplumu derinden ve esaslı bir şekilde yaralamıştır. Bu kadar sorumsuz ölçüsüz ayarsız açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak açıkçası güçtür. İçişleri Bakanı Soylu şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölme hesabı içerisine girmiştir. Şaşırdık önce şaka haber sandık ancak gördük ki gerçekten diyor ki müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim şehit cenazelerine CHP il başkanlarını almayacaksınız demiş. 

Dehşet verici terbiyesizce bir açıklama vicdansız bir hadsiz ve sorumsuz bir açıklama. Bir İçişleri Bakanı toplumu ortamı terörize eden böyle bir açıklamayı nasıl yapar. Aklımız tutuldu.Bu bir kaos planının parçası olarak yapılabilecek bir açıklamadır. En az PKK kadar bölücü bir açıklamadır en az PKK'nın yaptığı kadar bölücü bir açıklamadır.

Bölücü bir İçişleri Bakanı vardır. İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. İçişleri Bakanı derhal siyasal olarak istifa etmek zorundadır hakkında hukuki her türlü girişimde de bulunacağız. Süleyman Soylu Erdoğan'a göz kırpıyor yeni dönemin İçişleri Bakanı olmak için senin en sorumsuz silahşörün ben olurum diyor. Milletin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. Bize dönük bu saldırılara pabuç bırakmayacağız. İnşallah şehitler gelmez ama şehit cenazeleri olduğu sürece il başkanlarımız şehit cenazelerinde bulunacaktır hiç kimsenin il başkanlarımıza müdahale etme haddi ve hakkı yoktur. Bundan sonraki her olayın sorumlusu İçişleri Bakanıdır.'' dedi. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.06.2018 16:10
Anahtar Kelimeler:
ChpChp SözcüsüChp Sözcüsü Kurultay
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cCc 2 saat önce

Süleyman Soylu Adam Gibi Adam dır.

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Azel 2 saat önce

Sizin gibi teröristlerin bizim Rabbimize sani yüceltilmiş kanı yüceltilmiş şehitlerin cenazesinde ne işiniz var siz pkk cenazelerine gidin onları başbakan yapın siz bu kadar asagiliksiniz ve bu kadar kirlisiniz sizin ne işiniz var iyinin temizin inancin yaninda sizi cehennemlikler

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TUNA DİBEK 2 saat önce

CHPLİLER HAKİKİ VATANSEVERLERDİR VE BU AKPLİLERİN ALAYI CIA AJANIDIR YANİ ANLAYACAĞINIZ ARAMIZDA SIZMA VAR

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