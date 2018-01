Son Dakika! Canlı Yayında Afrin Operasyonu ve Bedelli Askerlik Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den Afrin Operasyonu ve Bedelli Askerlik Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bölücü teröristlerin Türkiye sınırından temizlenmesine yönelik gerçekleştirilecek operasyonla ilgili tarih vermeyen Canikli, operasyonun mutlaka gerçekleşeceğini söyledi.



A Haber canlı yayınına konuk olan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin operasyonu ne zaman gerçekleşecek şeklindeki soruya "Bu harekatın ne zaman, hangi koldan yapılacağına ilişkin değerlendirme burada olmaz. Bizim söylediğimiz şudur, bu harekat yapılacak. Terör örgütleri oradan temizlenecek. Bugün olabilir, yarın olabilir, akşam olabilir." şeklinde yanıt verdi.

Sınır güvenliğinin sağlanması için Türkiye'nin her türlü adımı atmaya hazır olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Canikli, "Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekatın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekat yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek.

Suriye'de yapılan bütün ülkelerin orayla ilgili politikaları vardır. Bir şekilde oradaki grupları da etkileyebilecekleri yönde, onları da kolaylaştırıcı adımlar atmaya çalışıyorlar. Rusya'nın rejime büyük destek verdiklerini biliyoruz. Rejimin kendi başına söylemleri hayata geçirme kapasitesinin sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu hamleyi sadece rejimin bir düşüncesi olarak görmemek gerekiyor. Bunlar mücadele masasında konuşulması gereken konular. O kadar kaygan bir zemin söz konusu ki." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMDE YOK!

Bir süredir sosyal medya üzerinden kampanya yürüten bedelli askerlik bekleyen vatandaşların taleplerine ilişkin de konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, an itibariyle hükümetin gündeminde bedelli askerliğin olmadığını söyledi.

