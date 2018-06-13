Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: Çalışma Bakanı'ndan '500 Bin Gence Asgari Ücret' Açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2023 yılına kadar her sene, 81 şehirdeki üniversitelerin 18-25 yaş aralığındaki öğrencilere ilk defa sigorta yapılarak sosyal sigorta sistemine dahil edileceğini söyledi.

banner396

Son Dakika: Çalışma Bakanı'ndan '500 Bin Gence Asgari Ücret' Açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2023 yılına kadar her sene, 81 şehirdeki üniversitelerin 18-25 yaş aralığındaki öğrencilere ilk defa sigorta yapılarak sosyal sigorta sistemine dahil edileceğini söyledi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 18:50
Son Dakika: Çalışma Bakanı'ndan '500 Bin Gence Asgari Ücret' Açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2023 yılına kadar her sene, 81 şehirdeki üniversitelerin 18-25 yaş aralığındaki öğrencilere ilk defa sigorta yapılarak sosyal sigorta sistemine dahil edileceğini bu öğrencilere ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, mentorluk gibi işler verilerek cep harçlığı verileceğini, ayrıca bazı öğrencilere asgari ücret tutarında ödemeler verileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "500 bin gencimizi sosyal çalışma ile tanıştıracağız. 2023 yılına kadar her yıl, 81 ildeki üniversitelerimizin 18-25 yaş aralığındaki öğrencileri ilk defa sigortalı yaparak sosyal sigorta sistemine de dahil etmiş olacağız. Şehirlerin coğrafi ve sosyal durumlarına göre gençler; ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, mentorluk gibi işleri yaparak, bir yandan cep harçlığı biriktirecek bir yandan da toplum yararına çalışmış olacaklar. Bu programa katılacak olan gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. 7 milyon üniversite öğrencisi için bulunmaz bir fırsat olan bu programla, öğrencilerimiz eğitim aldıkları şehirlere daha okurken hizmet etmiş olacak ve yaşadıkları şehirlere olan aidiyetleri güçlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Trabzon'daki mitingde "Gençlerimize yeni bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde her yıl, 100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz." demişti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.06.2018 18:53
Anahtar Kelimeler:
Çalışma BakanıÇalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cesaret 1 saat önce

Onca zaman neredeydiler universiteye ac gidip ac geldik secim vaadiyle milleti etkiliyorlar 4 yildir universite
okudum diploma puanim 3.92 idi ne burs ne baska birsey verdiler simdide oy toplamak icin milleti etkiliyorlar.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Batman'da İki Aile Arasındaki Kavga Kanlı Sona Erdi! Ölü ve Yaralılar Var 
Batman'da İki Aile Arasındaki Kavga Kanlı Sona Erdi! Ölü ve Yaralılar Var 
500 Engelli Öğretmen Ataması Başvuruları Başladı
500 Engelli Öğretmen Ataması Başvuruları Başladı
Ekonomi Bakanı: Reel Sektör Eliyle Büyüyeceğiz
Ekonomi Bakanı: Reel Sektör Eliyle Büyüyeceğiz

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim