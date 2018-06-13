Son Dakika: Çalışma Bakanı'ndan '500 Bin Gence Asgari Ücret' Açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2023 yılına kadar her sene, 81 şehirdeki üniversitelerin 18-25 yaş aralığındaki öğrencilere ilk defa sigorta yapılarak sosyal sigorta sistemine dahil edileceğini bu öğrencilere ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, mentorluk gibi işler verilerek cep harçlığı verileceğini, ayrıca bazı öğrencilere asgari ücret tutarında ödemeler verileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, "500 bin gencimizi sosyal çalışma ile tanıştıracağız. 2023 yılına kadar her yıl, 81 ildeki üniversitelerimizin 18-25 yaş aralığındaki öğrencileri ilk defa sigortalı yaparak sosyal sigorta sistemine de dahil etmiş olacağız. Şehirlerin coğrafi ve sosyal durumlarına göre gençler; ağaç dikimi, yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, mentorluk gibi işleri yaparak, bir yandan cep harçlığı biriktirecek bir yandan da toplum yararına çalışmış olacaklar. Bu programa katılacak olan gençlere 1 aylık hizmetleri sonunda net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. 7 milyon üniversite öğrencisi için bulunmaz bir fırsat olan bu programla, öğrencilerimiz eğitim aldıkları şehirlere daha okurken hizmet etmiş olacak ve yaşadıkları şehirlere olan aidiyetleri güçlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Trabzon'daki mitingde "Gençlerimize yeni bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde her yıl, 100 bin gencimize eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkanı getiriyoruz." demişti.

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